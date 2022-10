Američki predsjednik Joe Biden ponovo je imao gaf. Njegov sin preminuo je od karcinoma, no američki predsjednik zabunom je rekao da je preminuo u ratu u Iraku.

Američki predsjednik Joe Biden napravio je još jedan gaf, ovoga puta tijekom govora u američkoj saveznoj državi Colorado kada je greškom rekao da je njegov sin, koji je 2015. godine preminuo od raka, "izgubio život u Iraku".

"Samo zamislite. Kažem ovo iskreno. Kažem ovo kao otac čovjeka koji je dobio Brončanu zvijezdu, medalju za istaknute zasluge, i koji je izgubio život u Iraku", rekao je američki predsjednik u trenutku kada je vojni kamp Hale proglašavao nacionalnim spomenikom.

Bidenov sin, Joseph Robinette Beau Biden III., rođen je 3. veljače 1969. godine u Willmingtonu u Delawareu i bio je najstarije dijete bivšeg senatora i 46. američkog predsjednika Joea Bidena i njegove prve supruge Neilije.

Beau je preminuo u svibnju 2015. u 47. godini života, na sahrani mu je dirljiv govor držao Barack Obama, a pjevao mu je omiljeni pjevač Chris Martin. Beau Biden služio je u Iraku 2008. i 2009. godine, a preminuo je šest godina kasnije. Ovo nije prvi put da Biden radi gafove.

Nedavno mu je ispao šalabahter tijekom intervjua za CNN, u posljednje vrijeme muči se s govorima, a krajem rujna zazivao je ime preminule kongresnice.

Nedavno je sve prisutne iznenadio izjavom na Kongresu učitelja u Washingtonu rekavši: "Ona je imala 12, a ja 30." Bijela kuća nije objasnila što je američki predsjednik mislio time.

I sredinom rujna Biden je zabrinuo sve ponašanjem nakon nastupa u New Yorku. Nakon govora nije znao sići s pozornice te je izgledao dezorijentirano.

