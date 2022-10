Joe Biden u posljednje vrijeme svojim postupcima u javnosti mnoge iznenađuje, a ovo je posljednji u nizu gafova koji su mu se dogodili proteklih nekoliko mjeseci, a koji su doveli u pitanje njegovo zdravlje.

Američki predsjednik Joe Biden ne prestaje svojim postupcima šokirati javnost. Ovog puta 79-godišnji predsjednik izgubio se u vrtu Bijele kuće.

Biden je prisustvovao sadnji drveća u dvorištu Bijele kuće, a time su željeli odati počast domaru Daleu Haneyu te obilježiti 50 godina otkako je počeo raditi u predsjedničkoj rezidenciji.

Nakon sadnje i fotografiranja Biden je izgledao poprilično zbunjeno dok se pokušavao vratiti u Bijelu kuću.

VIDEO Biden opet izazvao šok: Ovog puta djevojci dijelio bizarne ljubavne savjete

VIDEO Biden opet šokirao sve prisutne: Zabunom rekao da mu je sin poginuo u ratu u Iraku

JUST IN - Joe Biden gets lost AGAIN trying to find his way into the White House.



This is a national emergency. pic.twitter.com/PBvVpOS4aG