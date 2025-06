Sutra nas tijekom dana očekuje stabilno vrijeme s vrlo visokim temperaturama, ali u večernjim satima sa sjevera stiže prodor malo hladnijeg i vlažnijeg zraka pa su moguće nestabilnosti, pretežno u središnjim predjelima i na sjevernom Jadranu.



Ujutro će posvuda biti sunčano, ponegdje uz malu naoblaku, uglavnom u središnjim predjelima, Gorskom kotaru i sjevernom Jadranu. Vjetar posvuda slab, južnih smjerova, a prema otvorenom moru Dalmacije sjeverozapadnjak.

U većini predjela noć i jutro topli, od 20 do 23 stupnja, u Dalmaciji i do 25. Jedino će u gorskim predjelima biti malo ugodnije, između 15 i 19.



U središnjim predjelima dan također pretežno sunčan, ali prema kraju dana sa sjeverozapada slijedi porast naoblake. Mogući su lokalni grmljavinski pljuskovi, osobito na sjevernu. Vjetar tijekom dana slab, južnih smjerova, a navečer će naglo okrenuti na prolazno jak sjeverac. Bit će vrlo vruće, s temperaturom do 37.



U Slavoniji i Baranji danju također pretežno sunčano, na zapadu prema kraju dana porast naoblake. I ovdje će slab vjetar južnih smjerova navečer i u noći naglo okrenuti na jak sjeverac. Temperatura oko 37.



U gorju sunčano, prema kraju dana više oblaka u Gorskom kotaru. Na sjevernom Jadranu također u večernjim satima porast naoblake, a u noći i lokalni grmljavinski pljuskovi, osobito u Istri. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Temperatura posvuda između 30 i 34.



U Dalmaciji će cijeli dan prevladavati sunčano vrijeme i visoke temperature. Puhat će slab do umjeren vjetar, uz obalu jugozapadni, prema otvorenom moru sjeverozapadni. Temperatura na obali i otocima između 31 i 34, a u unutrašnjosti do 37.

Vrijeme idućih dana

U petak, u prvom dijelu dana, u Slavoniji i gorju može biti grmljavinskih pljuskova. Subota i nedjelja ponovno sunčani. Uz umjeren, povremeno i jak vjetar sjevernih smjerova temperature će ipak biti malo niže, i noćne i dnevne tako da neće prelaziti 32 stupnja.

Na Jadranu pretežno sunčano, ali u petak ne i posve stabilno. Mogući su lokalni grmljavinski pljuskovi, u noći i ujutro na cijelom sjevernom Jadranu, osobito u Istri, a poslijepodne u Dalmaciji, osobito u unutrašnjosti. Puhat će umjerena do jaka bura, a toplinski val se nastavlja i za vikend.



Prvi ovoljetni toplinski val zahvatio je cijelu zemlju. Vrhunac toplinskog vala se na kopnu očekuje sutra tako da će vikend biti malo ugodniji, ali na moru temperature ostaju vrlo visoke sve do kraja tjedna. Ne samo dnevne, nego i noćne, koje će često biti iznad 25 stupnjeva.