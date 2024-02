Preminuo Aleksej Navaljni, najveći Putinov kritičar: Objavljeno što se dogodilo

Tijek događaja pratite u nastavku:

13:10 Glasnogovornik Kremlja Dimitrij Peskov izjavio je oni još uvijek nemaju službene informacija o uzroku smrti Navaljnog te da zatvorska služba vrši sve provjere u vezi s njegovom smrću.

Vladimir Putin obavješten je o situaciji, dodao je Peskov.

12:45 Rođen u obitelji vlasnika tvornice u selu zapadno od Moskve, Aleksej Navaljni izrastao je u možda najistaknutijeg kritičara Putinova vremena na vlasti.

Njegov politički aktivizam, uključujući opsežne istrage o korupciji na visokoj razini i kandidatura za gradonačelnika Moskve, donijeli su mu slavu i mnogi su vjerovali da predstavlja prijetnju predsjedniku Putinu.

U kolovozu 2020. je njegova borba protiv ruskog predsjednika dospjela na svjetske naslovnice. Teško mu je pozlilo na letu iz Sibira za Moskvu, a Navaljni je, još u komi, prebačen u Berlin. Njegov tim optužio je Kremlj da ga je otrovao, što je Kremlj negirao.

Njemački liječnici potvrdili su da je bio otrovan novičokom - nervnim otrovom iz sovjetskog doba. Njegov oporavak trajao je mjesecima.

Unatoč opasnosti, Navaljni se odlučio vratiti u Rusiju gdje je kasnije uhićen, osuđen na temelju optužbi za koje kaže da su politički motivirane, te je ostao u ruskim zatvorima do svoje smrti.

Navaljni, najistaknutiji kritičar predsjednika Vladimira Putina u Rusiji i snažan protivnik rata u Ukrajini, služio je zatvorsku kaznu u trajanju od 11 i pol godina zbog prevare, nepoštivanja suda i kršenja uvjetnih osuda. On je sve te optužbe odbacio kao izmišljene i politički motivirane.

12:30 Ruski oporbeni političar Aleksej Navaljni (47) je preminuo u petak, objavila je zatvorska služba, a prenosi Sky News.

Službeni uzrok smrti još nije objavljen, iako ruski mediji tvrde da mu je presudio krvni ugrušak.

⚡️Peskov indirectly confirms the death of the Russian opposition leader Alexey Navalny in prison. pic.twitter.com/Ebk4RszGlI