Odbjegli čelnik Islamske države Abu Bakr al-Bagdadi poginuo u operaciji američkih specijalnih snaga na sjeveroistoku Sirije prošlog vikenda. Američki predsjednik Donald Trump pohvalio se velikim uspjehom.

Centralno zapovjedništvo američke vojske na konferenciji za novinare u srijedu je otkrilo detalje akcije u kojoj je ubijen vođa ISIL-a Abu Bakr al-Baghdadi. Objavili su fotografiju i kratku snimku iz akcije.

Ostaci ubijenog terorista sahranjeni su u moru, a ostaci nastambe u kojoj je boravio uništeni kako ne bi postali mjesto štovanja.

"...at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault."

- Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/SkrtHNDs7w