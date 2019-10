Američki predsjednik Donald Trump na Twitteru je objavio fotografiju psa koji je napravio veliki posao u otkrivanju i ubijanju šefa ISIS-a.

"Otkrit ćemo fotografiju prekrasnog psa, čije ime ostaje i dalje tajno, koji je obavio ogroman posao u hvatanju i ubijanju šefa ISIS-a Abu Bakr al-Baghdadija", napisao je Trump na društvenoj mreži.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw