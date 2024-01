Americi zbog kaosa na granici prijeti velika kriza: Teksas se suprotstavio Bidenu, ima podršku 25 saveznih država i sukobu se ne nazire kraj

Republikanci diljem Sjedinjenih Američkih Država pružili su podršku guverneru Teksasa Gregu Abbottu koji se zbog situacije na granici s Meksikom sukobio s federalnom vladom i američkim predsjednikom Joeom Bidenom.

Problem je nastao zbog žilet žice koju teksaška nacionalna garda koristi kao barijeru kojom se imigrante sprječava da prijeđu granicu i uđu u SAD. Naime, Vrhovni sud je u utorak donio odluku i poništio presuda nižeg suda zbog koje pripadnici federalne Uprave za carine i zaštitu granica nisu smjeli maknuti žicu.

Usprkos odluci, teksaška garda je u srijedu nastavila s postavljanjem žice, a graničnoj kontroli nije dopušten pristup području na kojem se ona nalazi. Abbott se javno suprotstavio odluci te je ustvrdio da je Teksas pod invazijom, zbog čega savezna država ima ustavom zagarantirano pravo da se brani. Napomenuo je i da Bidenova praksa uvođenja migranata u SAD jednaka odbijanju utjerivanja zakona.

"Predsjednik Biden je prekršio svoju zakletvu da će vjerno provoditi zakone o imigraciji koji su izglasani u Kongresu. Umjesto da progoni imigrante zbog ilegalnog ulaska u državu, što je federalni zločin, predsjednik Biden poslao je svoje odvjetnik na federalne sudove da tuže Teksas jer smo učinili granicu sigurnom", stoji u priopćenju koje je objavio Abbott, u kojem se dodaje da je pravo države da se brani "vrhovni zakon zemlje i on je iznad svih federalnih pravnih statuta".

Dan nakon presude Ministarstvo domovinske sigurnosti je vlasti u Teksasu poslalo pismo u kojem zahtijeva da mu se do 26. siječnja, odnosno do danas, preda kontrola nad granicom, izvijestio je CNN. Eagle Pass' Shelby Park, područje na kojem se nalazi žica, je otvoreno za javnost, ali je pristup zabranjen djelatnicima granične kontrole.

Abbottove izjave osudili su i neki pravni stručnjaci koji tvrde da je njegova politika protuustavna i da se radi o uzurpaciji federalne vlasti.

"Po toj bi logici savezne bi države mogle koristiti svoju definiciju 'invazije' kako bi opravdale protivljenje bilo kojoj federalnoj odluci koja im se ne sviđa", napomenuo je Stephen Vladeck, pravnik i profesor na teksaškom Sveučilištu u Austinu.

By this logic, states could use their own determination that an "invasion" exists as a justification for usurping control of whichever federal policies they don't like. Whatever you think about current immigration policy, this is just a 21st-century re-packaging of nullification. https://t.co/rPBucn76T8