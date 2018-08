Napad nožem na policajca u Kataloniji, na sjeveroistoku Španjolske, lokalna policija označila je terorističkim napadom te je pozvala sve policijske postaje na povećani oprez.

"Istraga je tek počela, nemamo informaciju o tome je li napadač povezan s nekom ćelijom. No njegova namjera je bila jasna, pokušao je ubiti policajca, te je uzviknuo 'Alah je velik'. Smatramo stoga da je riječ o terorističkom napadu", rekao je načelnik katalonske policije Rafael Comes na konferenciji za medije. U ponedjeljak u 5.45 sati ujutro muškarac je u mjestu Cornellá de Llobregat, predgrađu udaljenom desetak kilometara od Barcelone, došao na ulaz policijske postaje. Vrata su bila zatvorena pa je pozvonio na portafon. Javio mu se dežurni agent s porte. Muškarac je inzistirao da mora nešto pitati. Kada mu je policajac otvorio vrata muškarac ga je napao nožem.

"Napao ga je nožem značajnih razmjera pa je naš agent vatrenim oružjem morao suzbiti taj napad. Napadač je viknuo 'Alah je velik' te još nešto što naš agent nije razumio. Osoba je, nažalost, ubijena, a našem agentu je pružena psihološka pomoć", rekao je Comes. Napad je uslijedio godinu dana nakon islamističkog napada u Kataloniji, pokrajini sa 7,5 milijuna stanovnika. Prije tri dana je u Barceloni i primorskom gradiću Cambrils obilježena godina dana od napada vozilima i hladnim oružjem u kojima je grupa muškaraca ubila 16 prolaznika, a 137 ozlijedila. Dio napadača, pripadnika jedne ćelije koja je planirala šire napade u Kataloniji, tada je ubijen, a dio se nalazi u pritvoru dok traje suđenje.

Policijske postaje pozvane na pripravnost

"Pozvali smo sve policijske stanice da povećaju oprez i budu pripravni", rekao je u ponedjeljak Comes. "Ovo je bio očita namjera da se ubije policajca. Napadač je živio u Cornellí, kod sebe je imao dokumente, a sada utvrđujemo njegov identitet. Nastojimo provjeriti jesu li njegovi dokumenti i identitet ispravni", dodao je. Policija čeka sudski nalog za pretresom njegovog doma, što bi moglo uslijediti u idućim satima. Muškarac dosad nije kažnjavan. Policija je za popodne sazvala sastanak na kojem će sudjelovati zaduženi za borbu protiv terorizma te analizirati situaciju.

Španjolska neće povećati uzbunu od mogućih novih terorističkih napada. Od 2015. godine, kada su uslijedili napadi u susjednoj Francuskoj, na snazi je razina 4 od maksimalnih 5. "Ostaje na snazi ta razina, no to je već visoki rizik od terorizma, kojeg držimo već neko vrijeme", rekao je Comes. "Pred nama je još puno rada da ustanovimo što stoji iza današnjeg napada, a uključen je i rad tajnih službi", zaključio je.

29-godišnji Alžirac ušao je u zgradu policije i uz glasne povike "Allahu akbar" prijetio zaposlenima nožem, piše BBC. Alžirac je živio u gradu Cornella de Llobregat, južno od Barcelone. U Španjolskoj je nekoliko godina i imao je identifikacijski broj kakav dobivaju stranci. Španjolski mediji javljaju da se radi o Abdelouahabu Taibu, koji je do sada bio nepoznat policiji, a živio je sa Španjolkom.

Automobilom naletio na pješake

Troje ljudi ozlijeđeno je kada je na njih naletio automobil u gradu Casetasu na sjeveru Španjolske u ponedjeljak, nakon čega je vozač pobjegao, objavio je glasnogovornik lokalne civilne zaštite, a zasad nije poznato je li riječ o namjernom napadu.

Radijska postaja COPE javila je naknadno da je dvoje ljudi iz automobila uhićeno nedugo nakon naleta na pješake. Jedan od ozlijeđenih bio je 45-godišnjak koji je odmah prevezen u lokalnu bolnicu. Drugo dvoje ozlijeđenih prevezeno je u drugu bolnicu, napominje glasnogovornik. Detalji o ozljedama nisu poznati, naglasio je glasnogovornik.

Ovoga mjeseca Barcelona se prisjeća prve godišnjice islamskog napada u kojem je jedan mladić kombijem pregazio 14 ljudi, i ozlijedio njih 100 u najgorem napadu posljednjeg desetljeća u Španjolskoj. (Hina/M.V.)