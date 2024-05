Huligan koji je preživio dva atentata uhićen u Španjolskoj: Dio je opasne bande koja je trgovala ljudima

Španjolska policija uhitila je vođu srpske kriminalne organizacije koju predvodi jedan od najtraženijih mafijaških bosova u Srbiji. Osim njega uhićeno je još 11 osoba u Malagi, Madridu i Barceloni. Skupinu se sumnjiči za trgovanje drogom i ljudima te pljačke, posjedovanje oružja, krivotvorenje dokumenata.

Kako neslužbeno doznaje srpski Blic jedan od uhićenih je Slobodan Milutinović Snajper. Informacije da je Milutinović uhićen pojavile su se prije nekoliko dana, no niti Srbija niti Španjolska nisu se službeno očitovale sve do danas, kada je policija objavila detalje.

Pročitajte i ovo Zadnje pripreme Xija će u Beogradu čuvati 3400 policajaca: Kineski predsjednik stiže u Srbiju, objavljeni detalji posjeta

Informacija je objavljena danas jer su španjolski istražitelji čekali potvrdu identiteta. Osumnjičeni su kod sebe imali lažne dokumente stoga policija nije žurila s objavom ostalih informacija.

Blic je neslužbeno doznao inicijale ostalih uhićenih, a to su: A.M., D.D., D.K. N.D, D.G. , M.K., M.D., E.C. ,R.D.C.S.

Navedeni se sumnjiče za kaznena djela napravljena u Španjolskoj, u mjestu Estepona na jugu zemlje.

Pročitajte i ovo Iz minute u minutu Propali pregovori s DP-om, Grbin ne žali: "Pružili su ruku onima koji su krali"

Krim dosije pun ozbiljnih zločina

Milutinović je uhićen 2021. kada ga je djevojka prijavila za zlostavljanje. Zbog prisile, oduzimanja slobode i zlostavljanja djevojke s kojom je bio u vezi u travnju 2023. nepravomoćno je osuđen na dvije godine i šest mjeseci zatvora.

No, Viši sud poslije izricanja presude iz zatvora ga je prebacio u kućni pritvor gdje je bio nadziran s nanogicom. 5. svibnja 2023. nije se vratio s šetnje te je pobjegao i od tada mu se gubi svaki trag.

Pročitajte i ovo puhovski za dnevnik.hr Plenković je razbio manjince: "Domovinski pokret? Od sada idu samo prema dolje"

Milutinović je inače bio vođa navijača FK Vojvodine, a srpskoj javnosti poznat je kao huligan i tjelohranitelj Bate Kankana, srpsko-crnogorskog poslovnog čovjeka povezanog s krim miljeom.

Milutinović u debelom dosjeu ima 15 kaznenih prijava za razna kaznena djela. Uhićen je u Srbiji nakon ubojstva Uroša Stefanovića (27) i ranjavanja Gorana Kovačevića Goranca (47), te je tijekom pretresa više stanova i zgrada u stanu bračnog para Milutinović pronađen je pištolj za koji nemaju dozvolu.

Milutinović je također priveden na Jahorinu radi kriminalističke obrade zbog neovlaštene proizvodnje i prometa oružja ili eksplozivnih tvari i drugih kaznenih djela.

Pročitajte i ovo Kaos na cesti Na A1 veliki zastoj, policija otkrila o čemu je riječ

Preživio dva atentata

U novosadskom naselju Grbavica u veljači 2020. preživio je bombaški napad. Napadač je ispod njegovog automobila postavio slabiju eksplozivnu napravu te je Milutinović to preživio. U studenom 2013. godine zapaljen je džip, koji je bio u vlasništvu Milutinovićeve djevojke.

Navodno se na meti piromana našao ne zbog tribina i nadmoći, već zbog duga od 40.000 eura. Krajem listopada 2018. godine meta piromana bio je i drugi džip kojim se vozio Milutinović. Tada se nagađalo je li incident povezan s događanjima oko FK Vojvodine.

Pročitajte i ovo šteta 460.000 euraa Varaždinski župan proglasio prirodnu nepogodu za dio županije zbog mraza

2016. godine osuđen je na dvije godine i šest mjeseci zatvora zbog neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga. Prema presudi, pronađenih 46 grama heroina namjeravao je prodati. Bila mu je to druga presuda za ovaj zločin. Prva presuda bila je 2008. godine, kada je osuđen na tri godine zatvora kao član skupine koja je preprodavala narkotike.

Osim posjedovanja oružja i prodaje droga Milutinović u svom dosijeu ima i brojne prekršaje za fizički napad, a najbrutalniji dogodio se na utakmici Vojvodine kada je nasrnuo na policajca koji je radio kao osiguranje.