Tko je zloglasni ekvadorski narkobos Fito? Njegov bijeg izazvao je kaos i izvanredno stanje

José Adolfo Macías Villamar od 2020. vođa je zloglasne ekvadorske kriminalne bande Los Choneros koju su ekvadorske vlasti proglasile terorističkom organizacijom.

Od 2011. služi zatvorsku kaznu zbog trgovine drogom prema kojoj bi u zatvoru trebao provesti 34 godine, no u utorak je pobjegao iz zatvora nakon čega su u zemlji nastali veliki neredi.

Ekvadorska vlada proglasila je izvanredno stanje nakon njegova nestanka iz zatvora te poslala vojsku u premetačinu zatvora, nakon čega je zabilježeno preko 30 napada diljem zemlje, uključujući i napad na televizijsku postaju u Guayaquilu. Predsjednik Daniel Noboa izjavio je nakon napada da se država suočava s "unutarnjim oružarnim napadom".

NEW: Ecuador is in TOTAL chaos! Armed gangs have now stormed the University of Guayaquil, attempting to kidnap students.



The chaos is supposedly in response to President Daniel Noboa's decision to call for a state of emergency after the escape of crime boss Adolfo Macías. pic.twitter.com/kRZS1anPFc