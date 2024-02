VIDEO Vulin brutalno izvrijeđao Hrvatsku: "Misle da su kapo, a svi su ustaše. Pitao sam i Gotovinu je li ustaša"

Aleksandar Vulin, bivši ministar srpske vlade i ravnatelj Sigurnosno-informativne agencije (BIA), u svom stilu raspalio je po Hrvatskoj u televizijskoj emisiji Novo jutro u kojoj ga je ugostio voditeljski par Dea Đurđević i Predrag Sarapa, a koji mu je svesrdno pružao potporu dok je rigao vatru pred kamerama.

Vulin je prvo komentirao izjavu hrvatskog ministra vanjskih poslova Gorana Grlića Radmana, koji je srbijanskog predsjednika Vučića opisao kao trabanta i satelit Rusije.

"Nije to izjava Radmana niti je Hrvatska ikad bila samostalna u svojoj vanjskoj, pa ni unutarnjoj politici. Njemačka im je rekla da to kažu ili su barem mislili da bi Njemačka voljela da to kažu. Hrvatska sebe doživljava kao regionalnu silu i ona misli da je zadužena za Balkan, da je ona ovdje nekome šef i da je ona ta koja treba Srbiji da kaže kako se treba ponašati, bez obzira na to što je Srbija veća, a sada već i uspješnija; da to kaže BiH i svima ostalima; pokušavaju to reći i Slovencima iako su članice NATO-a i EU-a. Hrvatska misli da je ona kapo. Njima se sviđa ideja logora i vole da su upravitelji logora. Ali nisu. Znam da bi oni to voljeli. Uostalom, ‘41. su dobili NDH od Njemačke, ‘91. su dobili NDH od Njemačke, tako da bi oni i sada htjeli nastaviti tu svoju politiku..."

"Pjevali su Danke Deutschland", dobacio je voditelj Sarapa.

"Pjevaju oni to uvijek. Znate što, kad mi nađete grad koji je iskrenije i srdačnije dočekao Hitlerovu vojsku od Zagreba, ja ću vam reći da je Hrvatska najbolja zemlja na svijetu. Nitko nije bio sretniji kad je vidio Nijemce u svojoj zemlji. Znate, mi Srbi smo 7. prosinca 1914. donijeli Nišku deklaraciju, u kojoj smo rekli da je jedan od ciljeva rata, naše borbe...", govorio je Vulin pa se ponovno ubacio voditelj:

"Ujedinjenje južnih Slavena."

Vulin je nastavio:

"Oslobađanje porobljene braće. Mi smo bili uvjereni da su Hrvati porobljeni u Austro-Ugarskoj, kao što smo bili uvjereni da su bili porobljeni u NDH-u, a oni su bili slobodni samo onda kada su bili pod Nijemcima. Četrdeset prve NDH, devedeset prve NDH, naravno da je sve to ista politika. Mi se Hrvatske ne bojimo, uostalom s Hrvatskom se ne treba nešto posebno raspravljati, to je na nivou politike, a ako imamo nešto - idemo u NATO, idemo do Njemačke, SAD, idemo do zemalja koje nešto odlučuju. Hrvatska ne odlučuje ni o sebi."

Voditeljica je dodala kako Radman kaže da Vučić treba odlučiti na kojoj stolici želi sjediti.

"Zašto mi trebamo sjediti na nečijoj stolici? Zašto ne sjedimo na srpskoj?" pitala je Vulina.

"Pa mi i sjedimo na srpskoj. Kako će oni razumjeti zašto ne uvodimo sankcije Rusiji? Prvo ne razumiju da zemlja kao Srbija može imati hrabrost da ima predsjednika kao što je Aleksandar Vučić, koji kaže 'neću uvesti sankcije Rusiji i točka'. Zato što je to pogrešno za našu povijest, budućnost i ekonomiju. Pa kad je Hrvatska uvela sankcije Rusiji, oni je nisu uspjeli da naći na karti, ne znaju što je to. To je kao kad je Albanija uvela sankcije Rusiji, pa su rekli - to je šala, naravno. E, jadni Rusi, što su se drogirali, drogirali su se."

Polusatna priča prožeta uvredama na račun Hrvatske nastavljena je podsjećanjem na paljenje karnevalskog Krnje u Donjim Kaštelima, odnosno lutke Aleksandra Vučića. Voditelj je naglasio da su tamo "inače svi bili četnici pod vodstvom nadvojvode, zamjenika popa Đujića."

"Pazite, najveći doček tijela ubijenog kralja Aleksandra bio je u Splitu i on nije organiziran iz Beograda, nego su Splićani, Dalmatinci, dočekali svog viteškog kralja. Ideja srpstva bila je veoma jaka u tom dijelu Dalmacije. E, sad, to su ljudi čiji potomci moraju dokazivati da nisu Srbi, da su oduvijek bili 'na pravoj strani svijeta', hoću reći, da su bili - ustaše. Ustaše pale lutke Aleksandra Vučića. Ne građanski Hrvati, nego ustaše. I čitava politika Hrvatske jest nastavak ustaštva, a ono što govori Radman nastavak je politike NDH-a", ustvrdio je Vulin.

Spomenut je i Dan sjećanja u Vukovaru te kako su hrvatski premijer Plenković i predsjednik Milanović ponosno koračali iza povorke "u kojoj su se pjevale ustaške pjesme i uzvikivalo - ubij Srbina".

"Predsjednik Milanović, u vrijeme dok je bio premijer, braniteljima je govorio da je iz ustaške obitelji", kazao je Vulin, a voditelj je dodao da se "Hrvati svi trude u obitelji naći nekog ustašu da bi se mogli baviti politikom".

"Ne, oni se ne trude naći nekoga tko im je ustaša, oni svi jesu ideološki ustaše. Pa Milanović kaže da je ustaša i da je iz ustaške obitelji, a o HDZ-u da i ne govorimo. Tamo ne možeš ni postati član ako nisi ustaša. Pa taj Radman je kao šef diplomacije jedne članice EU-a zahtijevao od Austrije da vrati ustaške simbole u Bleiburgu. Oni će se sad naljutiti na mene, ali nitko neće reći da oni nisu ustaše. Oni su svi ustaše", sipao je Vulin mržnju bez zadrške, ali i bez opomene voditelja.

"Uostalom, više sam puta Antu Gotovinu pitao "generale, jeste li vi ustaša?" Niti jednom mi nije odgovorio ni jesam, ni nisam. Pa što je teško reći, nisam, nisam nacist? Zašto ne kaže "nisam ustaša, budalo beogradska, evo, nisam ustaša"? naglasio je Vulin.

Vulin je poznat i kao promicatelj "srpskog sveta", a zanimljivo i kako je u ovoj emisiji rekao da je inspiraciju za tu ideju našao u ujedinjenju dvije Njemačke, SR Njemačke i bivšeg DDR-a.

"Barem dvije velike srpske zemlje, Srbija i Republika Srpska, mogu se ujediniti po modelu dvije Njemačke, a ostale srpske zemlje to ne moraju napraviti, kao što je i Austrija ostala izvan Njemačke", rekao je Vulin te u nastavku emisije sipao hvalospjeve za Aleksandra Vučića.