Zaposlenici već dva mjeseca nisu dobili plaće: Nakon 18 godina gasi se popularna hrvatska televizija

Zaposlenici Dubrovačke televizije već dva mjeseca nisu dobili plaće.

"Nitko od zaposlenika nije primio plaću za siječanj, a prema informacijama koje nam je dao većinski vlasnik teško da ćemo biti plaćeni za sve što smo radili u veljači. Nitko od nas ne prima naknade za prekovremeni rad niti smo to ikad tražili. Ovaj posao radimo iz ljubavi, no ne živimo samo od ljubavi stoga vjerujemo u institucije pravne države i poduzet ćemo sve korake kako bismo primili plaće za sve što smo do danas odradili. Dragi gledatelji, zahvaljujemo na pažnji i vjernosti dugih 18 godina", kazala je Marija Njavro u video poruci koju je snimila ekipa Dubrovačke televizije i obavijestila gledatelje kako prestaje s radom.

"Obraćali ste nam se za svoje probleme kada bi institucije zakazale, a mi smo na terenu predano radili upravo zbog vas. Tužni smo zbog ovakvog kraja, no ostaje nada kako naš rad neće ostati zaboravljen. Tko je sve odgovoran zbog situacije u kojoj smo se našli? Odgovora je sigurno puno, no ostat ćemo odgovorni i dostojanstveni pa prstom nećemo upirati u nikoga", rekla je Danijela Demarin Hasanović.