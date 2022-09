Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sudjelovao je na skupu Proces Brdo-Brijuni te je u izjavi za medije istaknuo da je zahvalan predsjedniku Republike Hrvatske Zoranu Milanoviću jer je podržao Srbiju na europskom putu, a o optužnicama za ratne zločine, kazao je, nisu razgovarali.

Nakon što je potvrđena optužnica srpskog Tužiteljstva za ratne zločine protiv četvorice časnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) za ratne zločine u Oluji te bi uskoro trebalo započeti i suđenje, među nekim političkim akterima u Hrvatskoj prevladava stav da bi dvojica predsjednika trebali razgovarati o toj temi.



Je li u Sloveniji bilo prilike za to, zanimalo je novinare, a kada su o tome pitali predsjednika Srbije Aleksandra Vučića on je kazao da o tome nije bilo, niti treba biti riječi između njega i hrvatskog predsjednika.

''Ne znam što mi imamo razgovarati o optužnicama. Zna se tko je nadležan za to - tužitelji podižu optužnice, a sudovi sude'', poručio je Vučić.



Požalio se, međutim, na neriješena pitanja oko njegova posjeta Jasenovcu kada su ga novinari pitali za incident prije nekliko mjeseci: ''Svi drugi mogu, samo ja ne mogu''.



''O Jasenovcu se nije govorilo toliko od 1945. koliko se govori otkad sam ja samo želio položiti jedan običan cvijet.... Svi mogu, ali postoji zabranjeni grad za jednu osobu, a to je onaj koji se nalazi na čelu Srbije. Ja sam sve ono što oni ne bi željeli da jesu.... Moramo racionalno raditi na uspostavljanju odnosa'', kazao je predsjednik Srbije.

Brdo-Brijuni bez deklaracije. Milanović: "Nedavanje statusa kandidata BiH za mene je moralni užas"

Upitan o mogućoj blokadi Srbije na europskom putu, kazao je da bi vlasti u Zagrebu odjednom postale puno popularnije u Srbiji: ''Ja se tome ne bih obradovao, ali većina građana bi. Upravo zato što to proistječe iz stava da EU ne uživa baš veliku popularnost u Srbiji''.

Smatra da to nije baš ni pametno ni dobro te je upravo zato zahvalan Milanoviću na današnjem racionalnom stavu da podrži europski put Srbije.



Komentirao je i potez koji je povukla eparhija novogračaničko-srednjezapadnoamerička Srpske pravoslavne crkve odlikujući osuđenog ratnog zločinca Vojislava Šešelja ordenom Svetog vladike Mardarija.

''Vi svakog dana odlikujete ubojice Srba, na to niste nimalo osjetljivi. Pitajte predstavnike eparhije SPC. Nisam ni vladika, ni pop, ne pada mi ni na pamet da budem. Ne znam kako je kod vas u Hrvatskoj, ali kod nas je crkva odvojena od države. To su europske i svjetske vrijednosti'', poručio je novinarima iz Hrvatske koji su ga pitali o tome, kao i o posjetu Jasenovcu.



Vučić zavapio: "Samo sam htio položiti cvijet. Kakvu je to histeriju izazvalo. Neka me uhite"

"Hoću u Jasenovac, a vi mi ne date", zavapio Vučić i progovorio o Kosovu: "Pripremaju likvidacije naših ljudi na sjeveru"

''Ja vidim da vi čeznete da dođem u Jasenovac da i da vam odgovorim na sva pitanja i jedva čekam da dođem položiti taj cvijet i da vam odgovorim na sve'', zaključio je Vučić