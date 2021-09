Predsjednik Zoran Milanović boravi u New Yorku gdje je, govoreći o Srbiji, rekao da je "najteža stvar" to što je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić "bio jedan od najistaknutijih ratnih huškača 90-ih" i smatra to preprekom. Srbijanski predsjednik mu je odgovorio.

"Zoran Milanović je veliki i iskreni prijatelj Srbije. On čezne da Srbiju vidi u Europskoj uniji, a ja mu smetam i taj problem ćemo riješiti. Ali, sve to neće promijeniti činjenicu da će Srbija prestići Hrvatsku, a to će biti prije nego za četiri desetljeća. Odlučili smo da ih dostignemo, samo moramo vidjeti kada", rekao je Aleksandar Vučić nakon sjednice Savjeta o nacionalnoj sigurnosti.

Kazao je kako neće odgovarati na Milanovićeve uvrede i da će nastaviti poštivati Hrvatsku.

"Da ga vrijeđam, ne pada mi na pamet. On je izbor građana i to je njihova slika i prilika", rekao je Vučić, prenosi portal B92.

Srpski ministar unutarnjih poslova Aleksandar Vulin se pak nije suzdržavao od uvreda i kazao je da Milanović ''spada u gluplje hrvatske političare''.