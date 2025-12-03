Alarmantno stanje u Njemačkoj: "Gubimo tlo pod nogama, ovo je slobodni pad!"

Savez njemačke industrije (BDI) smatra da se nacionalna ekonomija nalazi u "slobodnom padu".

Industrijski sektor se krajem 2025. suočava s dramatičnom situacijom, rekao je predsjednik BDI-ja Peter Leibinger. "Ekonomski gledano, Njemačka je u najdubljoj krizi od osnutka Savezne Republike, ali savezna vlada ne reagira dovoljno odlučno", kritizirao je Leibinger Uniju CDU/CSU i SPD.

Peter Leibinger Foto: Afp

U aktualnom izvještaju BDI-ja se predviđa novi pad industrijske proizvodnje od dva posto u ovoj godini. To bi značilo da se volumen industrijske proizvodnje smanjuje već četvrtu godinu zaredom.

"Ovo nije ciklički pad, već strukturni pad. Njemačka industrija kontinuirano gubi tlo pod nogama", dodao je Leibinger.

Međutim, BDI je nešto optimističniji u pogledu Europske unije. Prema njihovoj analizi, industrijska recesija unutar EU-a je vjerojatno već završena. Također, BDI ne očekuje da će se u 2025. nastaviti pad njemačkog izvoza.

Industrija pod pritiskom

BDI-jev izvještaj pokazuje i da kemijska industrija u Njemačkoj radi sa slabom iskorištenošću kapaciteta - tek oko 70 posto. Pod pritiskom su i strojogradnja te čelični sektor, dok se građevinarstvo lagano stabilizira.

U autoindustriji se očekuje rast proizvodnje i veća iskorištenost kapaciteta, ali broj zaposlenih i dalje pada, što brine stručnjake, piše Deutsche Welle.

Autoindustrija u Njemačkoj Foto: Afp

"Njemačkoj je sada potrebna temeljna promjena u ekonomskoj politici s jasnim prioritetima po pitanju konkurentnosti i privrednog rasta. Svaki mjesec bez odlučnih strukturnih reformi koštat će Njemačku daljnjih radnih mjesta i prosperiteta te će ozbiljno ograničiti budući manevarski prostor države", rekao je Leibinger te nadodaje da savezna vlada treba kao prioritet označiti ulaganja, a ne potrošnju.

Kritika vlade

Kritičari se žale da savezna vlada jednostavno prebacuje projekte iz državnog proračuna u posebni fond za infrastrukturu i zaštitu klime kako bi potom oslobođena sredstva iz proračuna koristila za financiranje raznih projekata socijalne države poput takozvane "mirovine za majke".

Radi se o mjeri koja je usvojena na inzistiranje bavarskog CSU-a. Njezin cilj je povećanje mirovinskih primanja za majke i očeve, i to tako da im se u visinu mirovine uračuna i vrijeme koje su proveli kod kuće, a ne na radnom mjestu, odgajajući djecu.