Deset ljudi je lakše ozlijeđeno nakon eksplozije na židovskom festivalu u Londonu.

Eksplozija se dogodila u srijedu navečer na židovskom festivalu Lag baOmer, prilikom kojeg se pali vatra na otvorenom. Festival se održavao u Stamford Hillu, dijelu sjevernog Londona s većinski židovskim stanovništvom.

Portal The Yeshiva World navodi kako je do eksplozije došlo čim je lomača zapaljena. Nije poznat uzrok eksplozije, no prema navodima nekih od svjedoka, netko je na vatru bacio gorivo.

Ljudi su vrištali i u panici bježali, piše portal, a ozlijeđeni imaju opekotine po licu, prenosi BBC.