Smije li banka ili itko pitati koji je moj PIN? Otkrijte odgovore u Maloj školi financijske pismenosti

Mala škola financijske pismenosti kampanja je koju je pokrenula Zagrebačka banka s ciljem da građane educira kako upravljati svojim novcem. Kroz edukativne videe i tekstove, na jednostavan i razumljiv način pojašnjeni su osnovni pojmovi iz financija, a posebno su namijenjeni mladima koji se tek upoznaju s financijskim poslovanjem.

Iako je PIN tajni broj ne znači da ne smijemo govoriti o njemu. Poznato je da je on poput lozinke za novčanik i da bez njega ne možeš pristupiti kartici. Specifičan je po tome što sadrži 4 znamenke koje su poznate samo tebi, te ih ne smiješ dijeliti. Uvijek moraš voditi opreza prilikom upisivanja PIN-a na bankomatima ili prilikom plaćanja kako bi izbjegao krađu.

Kako se zaštiti saznaj u videu:

Ako ti se ikada dogodilo da si zaboravio PIN, ne moraš brinuti, jer ga uvijek možeš provjeriti unutar aplikacije m-zaba i tako bez brige nastaviti podizati novac i obavljati transakcije.

I da, kartice podržavaju beskontaktno plaćanje. Za manje iznose ne moraš ni unositi PIN – ali povremeno će te sustav tražiti da ga upišeš, čisto za sigurnost.

Saznajte više o financijskim temama u Maloj školi financijske pismenosti Zabe.