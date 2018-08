Ugledni hrvatski novinar, urednik i publicist Zvonko Letica preminuo je u Lumbardi na Korčuli u 95. godini.

Zvonko Letica rođen je u Pragu 7. ožujka 1924. Bio je sudionik antifašističke borbe. Pravni fakultet završio je na Sveučilištu u Zagrebu, a novinarstvom se počeo baviti 1949. u Studentskome listu.

Na Radio Zagrebu bio od 1950. do 1965. komentator i urednik vanjskopolitičke redakcije. U međuvremenu- od 1958. do 1962. - bio je dopisnik Jugoslavenske radiotelevizije iz New Yorka. Od 1965. radio je na Televiziji Zagreb gdje je uređivao političke i dokumentarno-magazinske emisije, među kojima su Objektiv 350, Stop i Slobodna srijeda.

Stalni dopisnik Tanjuga iz nordijskih zemalja bio je od 1977. do 1980. a nakon umirovljenja 1984. bio je dopisnik Švedske radiotelevizije iz Zagreba.

Letica se javljao i u prvim međukontinentalnim satelitskim prijenosima, prenosio je programe astronautskih misija i slom Praškoga proljeća. Zbog izvještaja o okupaciji Čehoslovačke bio mu je zabranjen ulazak u zemlje Varšavskoga pakta.

Zvonko Letica objavio je 2003. sveučilišni udžbenik "Televizijsko novinarstvo".

Nagradu HND-a za životno djelo Otokar Keršovani dobio je 1967. a Nagradu Moša Pijade Saveza novinara Jugoslavije 1983. Najviše priznanje Kalifornijskoga sveučilišta stranim novinarima - Nagradu David E. Bright - dobio je 1960.

Mnogim slušateljima i gledateljima Letica je ostao u sjećanju po riječima kojima je odjavljivao svoje emisije - "Hvala na pažnji".

Premijer uputio brzojav sućuti obitelji

Premijer Andrej Plenković uputio je u četvrtak brzojav sućut obitelji uglednog novinara, urednika i kometatora Zvonka Letice te istaknuo kako je Letica ostavio trajni trag u hrvatskome televizijskom novinarstvu.

"Ugledni reporter, komentator i urednik ostavio je trajni trag u hrvatskom televizijskom novinarstvu Od samih početaka za svoj rad Zvonko Letica dobivao je nagrade i priznanja, od Studentskoga lista 1949. do svjetskoga priznanja Kalifornijskoga sveučilišta i nagrade za životno djelo Hrvatskoga novinarskog društva", napisao je premijer u brzojavu sućuti.

Istaknuo je i kako će se Zvonka Letice suvremenici sjećati po brojnim dokumentarno-magazinskim emisijama, posebno prijenosima programa astronautskih misija.

"Svoje bogato iskustvo nesebično je dijelio s kolegama, a mnogi naraštaji novinara temeljna pravila novinarstva stjecat će iz knjiga koje je ostavio", naglasio je premijer Plenković.

Zvonko Letica umro je u Lumbardi na Korčuli u 95. godini. (Hina)