Predsjednički kandidat Zoran Milanović obratio se javnosti zadnji put prije izborne šutnje uoči nedjeljnih predsjedničkih izbora.

Rekao je da je nastojao da njegova kampanja bude normalna, sa što manje gafova. Odmah se dotakao izbornih nepravilnosti na biračkom mjestu u konzulatu u Banjoj Luci.

"Ono što smo vidjeli jučer na primjeru slučaja Banja Luka se jako dobro, nažalost, uklapa u višemjesečne zahtjeve da se promijeni izborni zakon i da se izborna povjerenstva formiraju isto kao na parlamentarnim izborima. Transparentno i stranački. S obzirom da HDZ to opstruira, a krivo mi je što o tome moram zadnji dan govoriti. nekoliko HDZ-ovaca iz Banje Luke se lažno predstavilo, upisali su i dokumente u Hrvatskom konzulatu. Predstavili su se kao da nisu članovi stranke s namjerom da uđu odbor. To je netko raskrinkao, čini mi se GONG i DIP je to odmah raspustio", rekao je Milanović i dodao da je riječ o kaznenom djelu.

"Oni u tome nisu bili sami. Da bi se to dogodilo, potrebna je suradnja s nekime iz konzulata. Na čelu konzulata je, to se može provjeriti jednim klikom na Google, čovjek koji je do jučer bio pomoćnik ministra obrane za kadrove. zadužen za krijumčarenje HDZ-ove žive sile u Ministarstvo i zapošljavanje. Bio je i predsjednik HDZ-a Podsused Vrapče. Nakon toga dolazi u Banja Luku. To je zavjera. prilično neinteligentno organizirana. Sad vidite zašto je važno da obratimo pažnju na te stvari jer jednom HDZ-ovac, uvijek HDZ-ovac rekao je Milanović i dodao da tamo sigurno nisu bili da rade na osobnom usavršavanju te da će se boriti protiv takvih ljudi kad prisegne.

"To je najgora vrsta grabeža i pokušaja zlouporabe izbornog procesa u stranačke svrhe", rekao je.

Rekao je da ne zna je tko protiv njih podnio kaznenu prijavu.

"To je bio do jučer Krstičevićev pomoćnik. HDZ-ovac. Šef HDZ-a u Vrapču. Rođen u Banjoj Luci. Domaći čovjek. To je sve ista kuhinja. Smrdljiva", rekao je.

Na pitanje misli li da je naredba došla iz stranačkoh vrha.

"Jednom HDZ-ovac, uvijek HDZ-ovac. Dolaze novi ljudi i nobe generacije idu u vrh, a li to su sve djeca iste matere. U političkom smislu. To je isti oblik ponašanja. Od prvog dana. Mazni, ukradi, privatiziraj", rekao je.

"Predsjednica koja se ne može koncentrirati dulje od dvije minute"

Istaknuo je da vjeruje kako će biti drugog kruga, ali da će kad prisegne raditi na zajedništvu te da će se obraćati onima koji neće glasati za njega. S njima želi uspostaviti dijalog koji uništavan zadnjih pet godina.

"I nikada se više neće dogoditi kao 15. veljače 2015. na regionalnom summitu polusvijeta sa finom notom kriminalaca, poznatijim kao inauguracija Kolinde Grabar-Kitrović da svjetina divljački izviždi dvojicu bivši hrvatskih predsjednika. Stipu Mesića koji je dobio više glasova od Franje Tuđmana na izborima i Ivu Josipovića koji je predsjednik postao uvjerljivom izbornom pobjedom, a gospođa Kitarović tada vrlo tijesnom i imajući u vidu sve pove defekte o kojima govorim, pitanje koiko legalnom. Ali prisegnula je. To je moj zadatak. Zajedništvo", rekao je.

Osvrnuo se i na gaf Kolind Grabar-Kitarović koje je na završnom skupu u Ciboni Dražena Petrovića proglasila Zadraninom.

"Pokazala je da nema pojma da je Dražen Petrović iz Šibenika, a ne iz Zadra. Hoćeš biti vladar, ne znaš gdje je Zadar. To nije lapus, kad kažeš lapsus, odmah se ispraviš, a ne tek kad ti savjetnici kažu", rekao je.

Dodao je da se kao premijer našao u vrlo teškoj situaciji jer je morao spašavati državu, a da mu sve ono što mu prigovaraju zvuči kao kad "nekome spasiti život, a on vam prigovara što se prehladio". naglasio je da je gospodarska ekspanzija počela u zadnjoj godini njegova mandata.

"To je jedino što gospodin Plenković ima za reći. Dug od 70 milijardi kuna. I to iz organizacije koja nas je prethodno devastirala. I je li on smanjio taj dug? Nije. Smanjio ga je u omjeru na hrvatski BDP koji je malo naratsao, manje nego u drugim državama", rekao je Milanović.

Komentirao je i Kolindu Grabar-Kitarović.

"Imamo predjednicu koja se nije u stanju koncentrirati doslovno dvije minute i završiti išta što ide s one strane prosto proširene rečenice. I to sad cijela Hrvatska vidi. Mi možemo bolje od toga", zaključio je.