U utrci za predsjednika Republike Hrvatske koji će sljedećih pet godina provesti na Pantovčaku jedanaestero je kandidata.

Kolinda Grabar-Kitarović, Miroslav Škoro, Zoran Milanović, Dario Juričan, Katarina Peović, Dejan Kovač, Ivan Pernar, Dalija Orešković, Anto Đapić, Mislav Kolakušić i Nedjeljko Babić kandidati su na predsjedničkim izborima za koje će birači moći glasati u nedjelju.

Svi kandidati došli su na sučeljavanje prije prvog kruga izbora na javnoj televiziji.

Uvodna obraćanja

U uvodnom obraćanju Nedjeljko Babić je kazao da se kandidirao nakon četiri godine pripreme u stranci. "Kandidirao sam se zbog toga što sam četiri godine pripremao ovaj projekt. Moj projekt osigurava 400 milijardi eura investicija, 400.000 novih radnih mjesta i povratak 400.000 Hrvata", kazao je. Kako je kazao njegov projekt rješava financijsko zaduživanje, iseljavanje, korupciju i kriminal.

Anto Đapić kazao je da se kandidirao nakon političke i vojne borbe za slobodnu Hrvatsku. Smatra da je svatko tko je bio vojni obveznik u 90.-im godinama morao biti sudionik Domovinskog rata te da on zna što ne valja u hrvatskom društvu.

Kolinda Grabar-Kitarović pohvalila se dizanjem rejtinga i time što je bila predsjednica svih građana Hrvatske. "Bila sam vaša predsjednica 5 godina, bila sam među ljudima, slušala vaše probleme", dodala je. Kaže i da je temeljem toga nastao program koji nudi biračima. Smatra da je nametnula pitanje demografije i učinila puno na gospodarskom predstavljanju Hrvatske.

Dario Juričan smatra da je tu za malog čovjeka. Želi vratiti prijatelje Kolinde Grabar-Kitarović koji su otišli u BiH i sve bi ih pomilovao. Želi da svi kriminalci imaju svoje mjesto na Pantovčaku.

Mislav Kolakušić smatra da su ovi izbori najvažniji u posljednjih 30 godine te da predstavljaju test inteligencije za sve hrvatske građane. Poručuje građanima da preuzmu odgovornost za odlaske mladih.

Dejan Kovač je kazao kako se govori da je uspjeh zagarantiran nekom drugom. Smatra da to nije istina i navodi sebe kao primjer globalnog uspjeha bez stranačke iskaznice. "Neću vam pričati bajke. Jedan sam od 300.000 Hrvata koji je morao otići zbog loših vlada i loših odluka. Moja vizija temelji se na zdravom razumu", kazao je. Kaže i da bi taj model precrtao na cijelu Hrvatsku. Njegova je vizija RH temeljena na zdravom razumu.

Zoran Milanović smatra da politika ima smisla te da ima veliko političko iskustvo. Kaže i da politiku smatra časnim poslom ako se radi časno. "Imam što ponuditi i želim da zemlja bude sretnija i slobodnija", dodao je.

Dalija Orešković kazala je kako je na sučeljavanju u ime poštenih i racionalnih ljudi koji nemaju priliku javno govoriti. Smatra da je Hrvatska oteta od strane političkih stranaka.

Katarina Peović kazala je da ju je sram što stoji u istoj prostoriji s osobom koja bi pomilovala ratnog zločinca osuđenog za ubojstvo djevojčice. "Sve do sada su bile kozmetičke promjene. Ovdje sam da kažem da su radnici Uljanika, Đure Đakovića i nastavnici važni za ovu zemlju", dodala je. Smatra da su nastavnici važni za ovu zemlju.

Ivan Pernar smatra da je jedini kandidat koji nudi reformu monetarnog sustava te jedini kandidat koji se zalaže za legalizaciju marihuane i slobodu izbora cijepljenja djece. Kaže da je jedan od rijetkih koji je za izlazak iz NATO-a.

Miroslav Škoro kazao je da je svoj program već pokazao. Ispričao se gledateljima komercijalnih televizija što nije bilo sučeljavanja na drugim televizijama. "Ja bih s obzirom da je igrokaz počeo, htio reći, da mi je žao što nije bilo sučeljavanja na komercijalnim televizijama. Ja se ispričavam. Ovo je u režiji Grabar-Kitarović i ona se mora ispričati", dodao je. Pozvao je gledatelje da zovu za humanitarni koncert.

Miroslav Škoro i Kolinda Grabar-Kitarović Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Korupcija i borba protiv nje

Babić kaže da bi se protiv korupcije borio tajnim službama. "Tajne službe trebale bi vratiti 400 milijardi kuna otetih u nelegalnoj privatizaciji koja se dogodila u ovom razdoblju", kazao je.

Đapić smatra da je izborni sustav loš. "Omogućava političku trgovinu na najgoroj razini i koaliranje", kazao je i dodao da treba mijenjati izborni zakon.

Grabar-Kitarović kazala je da su ovlasti predsjednika propisane Ustavom pa se tako može i djelovati. "Radit ću na međunarodnoj suradnji tajnih službi kako bi se spriječio međunarodni kriminal", dodala je. Navodi da joj je problem u samim službama poput SOA-e. "Mislim da je vrijeme da se zaposle mali ljudi", zaključila.

Juričan smatra da je korupcija prirodno stanje. "Stvorio ju je prvi predsjednik Franjo Tuđman. Želim da svi kriminalci dođu u našu Hrvatsku i da im damo putovnice", dodao je.

Kolakušić je kazao da je više od 50 posto javnih nabava povezano s korupcijom. "Da bi se mogli boriti protiv korupcije, nužno je mijenjati Ustav. Prvo treba utvrditi imovinu svakog građana RH, ma koliko on star bio", smatra.

Kovač je kazao kako se mijenjanjem zakona ne može riješiti korupcija, već odgovornim ponašanjem. "Korupcija je postala sigurnosni problem. Mi nismo čuli očitovanje ni premijera ni predsjednice o tom pitanju", dodao je.

Milanović kaže da ne želi pričati bajke. "Predsjednik može predložiti predsjednika Vrhovnog suda. Može primjerice, slikajući se s ljudima koje bira i paziti s kim se druži - poslati signale građanima. Signali koje imamo su lopovluk i otimačina", zaključio je.

Orešković kaže da bi Vladu upoznala s istraživanjem prema kojem je korupcija razlog masovnog iseljavanja mladih. "Ja sam nacrt strategije već uputila Hrvatskom saboru i pozvala ih da upotrijebe ono što mogu iskoristiti", dodala je.

Peović smatra da predsjednik treba upozoravati. "Korupcija se prodaje kao mit zbog kojega strani investitori ne ulažu u našu zemlju. Mi smo u antikorupcijskim politikama vodeći, ali ne tražimo razloge korupcije", dodala je.

Pernar smatra da tužbe protiv sudaca nisu moguće, već su to tužbe protiv države. "Zatražio sam digitaliziranje sudskih spisa da ne bi nestajali ključni detalji", dodao je.

Škoro smatra da je korupcija jedna od pet prepreka koje zaustavljaju razvoj. "Ja sam ovdje jedini poduzetnik. Problem je zakonodavstvo koje ostavlja mjesta korupciji", dodao je.

Peović je kazala da je politika antikorupcije upravo vezana uz Škoru. Pernar smatra da Grabar-Kitarović nema temelja za govor o borbi protiv korupcije. Grabar-Kitarović kazala je da su Juričanova izlaganja vrlo zanimljiva, no ne vidi kako će ona pomoći Hrvatskoj. Kolakušić je naveo da su ovlasti predsjednika RH apsolutno nikakve. "Trenutno biramo najskuplju hostesu na svijetu za koju nitko ne zna kakve ovlasti ima", dodao je Kolakušić. Juričan smatra da je Tuđmanu dao veličinu koja ga ide.

Kolinda Grabar-Kitarović Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Treba li postaviti vojsku na granicu zbog migrantske krize?

Đapić smatra da treba i dodaje da je Mađarska taj problem riješila te da treba riješiti i položaj hrvatskog naroda u BiH. "Fizičke prepreke i vojska, sve što je potrebno", dodao je Đapić.

Grabar-Kitarović je kazala da je za vrijeme prve migrantske krize predložila da vojska dođe na hrvatske granice. "No o tome odlučuje policija koja smatra da to nije potrebno", dodala je. Smatra da treba kupiti dodatnu opremu za nadzor granice i zaštitu područja kojim migranti prolaze.

Juričan bi u aktivnu službu kao vojnog kapelana stavio ministra obrane Damira Krstičevića, a uz njega bi u aktivnu službu vratio i Ljubu Česića Rojsa.

Kolakušić kaže da Hrvatska ima 9600 propisa koji su katastrofalni. No, smatra da je zakon o ilegalnom ulasku dobar. "Primjenjujmo propise i zakone i nećemo imati problema", dodao je Kolakušić.

Kovač navodi da se hrvatskoj policiji sudi zbog pretjerane upotrebe sile. "Ako je toga i bilo, postoje institucije koje to trebaju istražiti, a ne suditi po medijskim natpisima", kazao je Kovač.

Milanović smatra da događaji 2015. godine nisu zahtijevali represiju. "Danas policiji treba pomoći, a trgovcima mržnjom to neće proći", dodao je Milanović.

Orešković smatra da vojsku ne treba slati na granicu, no da policija možda ne postupa s migrantima na pravilan način.

Peović smatra stav Grabar-Kitarović sramotnim. "Po pitanju izbjegličke krize zazivala je vojsku, rekla je da izbjeglice ugrožavaju probleme u turizmu, što je netočno", dodala je navodeći da je Vlada Zorana Milanovića propuštala migrante zbog Angele Merkel.

Pernar želi zaustaviti ilegalne migrante uz pomoć vojske, ali i povući hrvatsku vojsku s ruske granice kad treba čuvati hrvatsku granicu. Za sve izbjeglice i migrante optužuje američku administraciju.

Škoro smatra da je granica svetinja. "Nije švicarski sir, ne znam je li netko probao prijeći njemačku granicu koju čuvaju duge cijevi", objasnio je Škoro. Navodi da se prema azilantima treba ponašati s dignitetom, no prema ostalima koji ilegalno ulaze u Hrvatsku, treba ih zaustaviti.

Babić je kazao da migranti u BiH dolaze od Merkel i ostalih iz Europske unije. "To je za mene umjetna tvorevina u kojoj vladaju velike korporacije", objasnio je Babić. Pita se tko bi stajao tolike sate na zimi kako bi došao raditi u nekoj od zemalja.

Grabar-Kitarović smatra da postoje razlike između azilanata i migranata. "Puno njih hoće prijeći ilegalno, naša policija radi svoj posao idealno i ne dozvoljavam da ih se vrijeđa", kazala je. Milanović smatra da vojsci nije mjesto na granici. Kovač, pak, želi pitati Škoru je li ga u Americi dočekala vojska. Pernar kaže da se azilantima daju stanovi, plaćaju režije i daju im se djeca u vrtić. Odgovor za to vidi u novoj vladi.

Zoran Milanović i Ivan Pernar Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Trebaju li Hrvatskoj vojni avioni? I o izdvajanju 2 posto BDP-a za NATO

Kolinda Grabar-Kitarović smatra kako se moramo uzdati i u svoje oružane snage. "Treba nabaviti zrakoplove, ali i ulagati u ostalu vojsku. Postupak nabavke aviona je u tijeku", kazala je.

Juričan kaže kako je platio misu da ministar Krstičević bude u svim nabavkama. "To je čovjek koji zna kako se radi", smatra.

Kolakušić tvrdi da je NATO mrtav, a dokaz je situacioja u Siriji. "Potrebno je stvoriti vojsku EU", tvrdi.

Kovač kaže kako zna funkcionira NATO. "Treba biti vojno samodostatan. I potpisali smo međunarodne ugovore. Trebamo ispoštovati međunarodne ugovore", napominje.

Milanović kaže da dva posto izdvajanja nije obaveza, već preporuka. "Mi sami odlučujemo o tome. Trebaju nam zrakoplovi. Tražiti od DORH-a da provodi istrage protiv tih ljudi za nabavku zrakoplova iz Ukrajine to se zove zlouporaba ovlasti", napominje.

Orešković smatra da treba težiti dva posto za izdvajanje za NATO.

Peović smatra da je Hrvatska nesigurnija zemlja ulaskom u NATO.

Pernar smatra kako Hrvatskoj ne treba skupo vojnooružanje, jer migranti su ti koji nas ugrožavaju, tvrdi. "Bilo bi taj novac pametnije potrošiti za plaće vojnika, ali i za plaće policajaca. Oni daju otkaze jer su revoltirani sustavom. Prestao bi koristiti vojsku kao potrčkala. Izašao bi iz tog pakta koja je zločinačka organizacija".

Škoro kaže da je naša vojska ponos. "Hrvatska vojska može biti opremljena tako da se više ulaže u vojsku. Da se poslovi ne dodjeljuju poslovi stranim firmama, da se posao primjerice da Đuri Đakoviću. Hrvatske granice ne smije čuvati EU vojska već hrvatska vojska".

Babić kaže kako nitko ne postavlja pitanje šta će nam taj NATO.

Đapić smatra da NATO nema alternativu.

Pernar u replici Kolakušiću napominje kako novac za NATO možemo pametnije iskoristiti.

Juričan smatra da je NATO robno-novčana razmjena. "Tamo se krade i korumpira. To je prilika za Hrvatska. To je velika količina novca koja se može maznut", ističe.

Kolakušić tvrdi kako moramo imati dovoljno kapaciteta da se obranimo. Ali nemamo dovoljno novaca za vojsku.

Nedjeljko Babić Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Treba li Hrvatska blokirati Srbiji ulazak u EU dok se ne riješi pitanje nestalih?

Juričan smatra da sa Srbijom treba izgraditi gospodarske veze. "Tu se krade i daje mito. Vučić će se lako uklopiti u cijelu tu priču", kazao je Juričan.

Kolakušić smatra da o Hrvatskoj ne ovisi ulazak Srbije. "Nitko nas o tome neće pitati, odlučit će Njemačka i Francuska", kazao je i naveo da je Njemačka u minusu 115 milijardi eura i to im se isplati zbog resursa, tržišta i građana određene stručne spreme.

Kovač smatra da se pitanje nestalih mora riješiti, ali da moramo prestati gledati u povijest i okrenuti se budućnosti.

Milanović je kazao da je njegov odgovor - ne. "Hrvatska o tome može odlučivati, no pitanje je imamo li mi interesa to napraviti dok se ljudi plaše 'regionom', a to je valjda srpski naziv za regiju", dodao je Milanović. Kaže da će se protiviti blokiranju.

Orešković navodi da će se Hrvatsku pitati hoće li Srbija ući u EU, no da je uvjet vladavina prava koje u Srbiji nema. "Tamo vladaju strukture poput onih koje imamo i tu", dodala je Orešković.

Peović je kazala kako bi blokiranje ulaska Srbije u EU samo sitna politika koja nije niti korisna niti dobra. "Bolje da pogledamo i vidimo kako smo periferija. Mi se ovdje nećemo razviti", dodala je navodeći da će Hrvatska i Srbija skončati isto.

Pernar je kazao da su Srbi naš bratski narod sve do Prvog svjetskog rata. "Mi smo marionete", dodao je. Protivi se ulasku Srbije u EU, ali iz ljubavi prema njima, smatra, jer će doći do sloma.

Škoro navodi da razaranje Vukovara nisu počinile marionete te da treba riješiti pitanje nestalih, granica, logoraša u Domovinskom ratu. "Srbija treba ući u EU onda kad ispuni demokratske uvjete", kazao je.

Babić je kazao da smo trebali znati kako ćemo ulaskom u EU imati 'euroslaviju' te da je smiješno o tome govoriti. "Trebamo razmišljati kako je milijun ljudi u Hrvatskoj gladno i kako 300.000 djece ide gladno spavati", objasnio je Babić.

Đapić je kazao da je srpska politika nepromjenjiva prema Hrvatskoj te da se radi o stalnoj verbalnoj agresiji, a da na drugu agresiju trebamo biti spremni. "Sve nas to dovodi do toga da nećemo moći spriječiti, ali možemo jako puno otežati, no hrvatski narod bi o tome trebao se izjasniti na referendumu", kazao je Đapić.

Grabar-Kitarović je kazala da će Hrvatska inzistirati na ispunjavanju svih kriterija kako bi proživjela katarzu zbog onog što su napravili susjednim državama.

Peović je rekla da je Grabar-Kitarović govorila o svojim ljudima, a to je, kako je rekla, Mamić. Kolakušić smatra da se radi o političkim odlukama i navodi da mi imamo daleko najgore pravosuđe. Škoro je kazao da je žalosno što se nije napravilo više u pronalaženju nestalih. Orešković je kazala Kolakušiću da pristupanju europskim integracijama dobar proces koji donosi demokratski iskorak. Đapić je dodao da nitko ne huška prema Srbiji i nema ambicija prema tome, no da nikad Srbija neće pristati na zahtjev da preda nestale osobe.

Dejan Kovač Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Predviđeno trajanje emisije je dva i pol sata tijekom kojih će kandidatkinje i kandidati sučeliti svoje programe, politička stajališta i svjetonazore. Svi oni imaju na raspolaganju jednako vrijeme za svoje poruke biračima ili odgovore na pitanja kao i za replike. Kandidati će imati pravo na uvodno predstavljanje i završnu riječ.

Sve ih očekuje 10 istih pitanja, šest je s područja ovlasti predsjednika i unutarnje politike, a četiri pitanja su svjetonazorska. Kandidati imaju pravo na ukupno pet replika, no neće imati mogućnost replicirati na repliku.