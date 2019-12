Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved ocijenio je da je kampanja SNV-a u sklopu koje su postavili plakate s imenima troje predsjedničkih kandidata i njihovim sloganima na ćirilici - nepotrebna te smatra da ne doprinosi boljem razumijevanju Hrvata i Srba.

"Ne bih to komentirao jer je vezano za samu kampanju. Po meni je to nepotrebno. Ne mogu prepoznati niti jedan konkretan oblik doprinosa, ali s obzirom na to da se radi o kampanji i sadržaju kampanje, pokušat ću se suzdržati od samih komentara", kazao je Medved novinarima uoči sjednice Vlade u Krapini.

Srpsko narodno vijeće (SNV) u četvrtak je nastavilo s kampanjom "Da se bolje razumijemo", pokrenutom prije dva mjeseca s ciljem skidanja stigme s ćirilice i srpskog jezika.

Kampanja je, navodi SNV, krenula povodom sjednice vukovarskog Gradskog vijeća o ravnopravnoj upotrebi hrvatskog i srpskog jezika te latinice i ćirilice u tom gradu koja usprkos Ustavu i Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina još uvijek nije provedena.

SNV je u četvrtak postavio plakate s imenima troje predsjedničkih kandidata koji po anketama imaju najveću podršku među biračima.

Na jumbo plakatima napisana su imena Kolinde Grabar-Kitarović uz njezin slogan "Predsjednica. Jer Hrvatska zna", Zorana Milanovića "Normalno, predsjednik s karakterom" i Miroslava Škore "Sad il’ nikada" napisanima na ćirilici uz logo SNV-a i slogan kampanje "Da se bolje razumijemo".

Medved je poručio da u kampanji treba biti vrlo oprezan kod istupa, u svakom pogledu.

"Kampanja je prilika gdje se natječu sami kandidati za dužnost predsjednika države i ne vidim nekakvu poveznicu takvog oblika postavljanja jumbo plakata sa samom kampanjom, ali volio bih da autor, odnosno inicijator bolje pojasni što zapravo želi postići", kazao je ministar branitelja.

Ne vidi, kaže, kakve veze ima situacija Gradskog vijeća u Vukovaru sa Zagrebom, Splitom ili Rijekom, gdje se plakati postavljaju. "Ne vidim nikakvu poveznicu", kazao je Medved te pozvao autore na pojašnjenje cilja tog čina.

Nije konkretno želio odgovoriti na pitanje ima li on osobno negativnu predodžbu o ćirilici, kratko je rekao: "Ne bih komentirao dalje."

Medved je izrazio uvjerenje da neće doći do lančane reakcije štrajkova i da će Vlada riješiti i to pitanje.

"Ova Vlada ozbiljno pristupa rješavanju problemima koji su se nagomilali tijekom dugog niza godina", ustvrdio je.