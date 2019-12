Predsjednica RH i kandidatkinja HDZ-a za još jedan mandat Kolinda Grabar-Kitarović istaknula je na stranačkom skupu u Bjelovaru da su porezno rasterećenje poduzetnika i demografske mjere za mlade obitelji ključne odrednice njezina programa za sljedeći mandat.

Na stranačkom skupu u Kulturnom i multimedijskom centru u Bjelovaru Grabar-Kitarović je ocijenila je Hrvatska 2014. godine, kada se odlučila kandidirati za predsjednicu države, bila na koljenima i puna pesimizma. "Večeras vas želim podsjetiti kakvu sam Hrvatsku zatekla 2014. godine, kad sam se odlučila kandidirati u dogovoru sa strankom, sa stranačkim vodstvom za predsjednicu Republike Hrvatske", kazala je Grabar-Kitarović i navela da joj je tada bilo bitno mišljenje svakog člana i državljana Hrvatske.

"Hrvatska je tada doista bila na koljenima, bila je opustošena u svakom pogledu. Prije svega je bila opustošena, uništena i umorna emocionalno i realno, nije vjerovala u sebe. Bila je puna pesimizma, gospodarski je bila na koljenima. Nikad toliko obespravljenih, nikad toliko mladih koji su odlazili iz države, nikad toliko blokiranih koji su zahvaljujući gospodarskim politikama tadašnje Vlade Zorana Milanovića gotovo završili, a mnogi i završili na ulicama i na cesti. Nikad toliko beznađa, toliko crnila, toliko pesimizma i toliko nevjere u vlastitu budućnost. Nikad gora Hrvatska u svijetu. Slika Hrvatske koja je bila u zapećku", dodala je i istaknula da je tada radila kao pomoćnica glavnog tajnika NATO-a.

"Imala sam prigodu viđati te naše takozvane lidere u to vrijeme mojih prethodnika - Mesića, Josipovića i Vlade Zorana Milanovića. Bilo ih je sram da dolaze iz Hrvatske. Ti mi se ljudi danas smiju da se guram u prve redove. Pa to mi je posao! Ja sam vaša predsjednica, ja želim da Hrvatska bude u prvom redu. Za razliku od toga, oni su bili u zadnjim redovima. Oni su šutjeli, skrivali su se, nisu provodili hrvatske interese ni izdaleka. Oni nisu vodili, oni su samo slijedili jer nisu vjerovali u Hrvatsku. Nisu vjerovali da Hrvatska zna i može bolje", istaknula je Grabar-Kitarović.

Inzistirati na poreznom rasterećenju

"Svojim novim programom inzistiram na poreznom rasterećenju koje će osloboditi punu snagu naših poduzetnika. Ne postoji država koja je oporezivanjem stvorila blagostanje, već upravo suprotno", rekla je Kolinda Grabar-Kitarović. Istaknula je kako mladim ženama želi omogućiti da ih nitko ne pita hoće li imati dijete kad se zaposle te neradnu nedjelju za mlade majke i očeve.

Navela je da je podržala štrajk prosvjetara i podsjetila da je upravo njihove koeficijente snizila Vlada Zorana Milanovića. Smatra da je snaga Hrvatske u jedinstvo. "Najjači smo u zajedništvu. Tada možemo napraviti ono što nam je najpotrebnije, a to je ulazak među najrazvijenije zemlje svijeta jer Hrvatska za to ima sve potencijale i nitko me ne može uvjeriti u suprotno", kazala je.

Vladi Zorana Milanovića spočitnula je nepovlačenje sredstava iz fondova EU-a. "Bilo je sramota kad sam odlazila u Bruxelles 2015. i kad su mi rekli da smo najgori od najgorih. To se promijenilo zahvaljujući Vladi, najviše zahvaljujući građanima i odgovornom poduzetništvu koje se počelo razvijati u Hrvatskoj", dodala je.

"Moramo nastaviti raditi u tom smjeru da bismo zaustavili odlazak mladih, a već su se polako počeli vraćati. Da bismo to uspjeli, moramo im osigurati poslove, što znači - otvaranje novih radnih mjesta koja su dobro plaćena i koja garantiraju dostojanstven život u svome kraju, vjeru u svoju zajednicu, ljubav prema domovini i vjeru da će život u Hrvatskoj biti budućnost ne samo sviju nas nego i mnogih koji će se vratiti iz iseljeništva, kao i mladih koji su otišli u vrijeme Vlade Zorana Milanovića", objasnila je i dodala da je u to uložila ogroman napor kako nas ne bi smatrali dijelom Zapadnog Balkana.

"Mi smo dio srednje Europe i Mediterana, tamo pripadamo i tamo ćemo ostati jer ne želimo dopustiti da nam iz susjedstva diktiraju kakvi smo i kakva će nam biti budućnost jer to je na hrvatskim državljanima i Hrvatskoj da odluče, a u tome ćemo podržati i hrvatski narod u BiH kao jedan od tri konstitutivna naroda", zaključila je Grabar-Kitarović.