Za završni skup svoje izborne kampanje Miroslav Škoro izabrao je Vukovar. Uz skandiranja dočekale su ga stotine simpatizera, a kao prvu postaju do Vukovara odabrao je svoj rodni Višnjevac.

Miroslav Škoro na put prema Vukovaru krenuo je iz Sesveta. Objasnio je kako je Vukovar ključan i za njegovu kampanju na predsjedničkim izborima.

"Vukovar je u stvari bila ona ključna bitka za Hrvatsku državu. Ja mislim da je Vukovar ključan i sada. Mi vodimo jednu bitku za jednu drugačiju Hrvatsku. Mislim, ovo uistinu je bitka i možda sam neke bitke u životu propustio, ovu neću, tu sam spreman i umrijeti" rekao je Škoro. U autobusu pripreme, ali i trenuci odmora uz pjesmu. Danas se zasviralo iznimno. Krešo iz benda Druga strana priznaje da u autobusu više odmaraju nego sviraju.

"Inače nismo naviknuti da sviramo u busu, jer je malo nezgodno, s obzirom na to da je autobus većinom u pokretu pa nije baš", napominje.

Na ulasku u Višnjevac, Škoro u ulozi vodiča. "Ovo je sada Višnjevac downtown, dakle centar Višnjevca, tu su bile platane koje smo mi zvali javorovi, to je pjesma šumi šumi javore", objasnio je. Škoru je u Višnjevcu dočekala pjesma i čobanac. Predsjedničkog kandidata došli su vidjeti i simpatizeri iz drugih gradova!

"Glas naroda, iskren, pošten", kazala je za Škoru Ljiljana iz Čepina.

"Voljela bi da pobijedi", kaže Ivana iz Belog Manastira. "Zabavno je slikati se i družiti se s njim", ističe Mata iz Siska. Škoru je došla podržati i rodbina, ali i HDZ-ov saborski zastupnik Stevo Culej. Kaže da će u nedjelju glasati za Škoru i ne boji se izbacivanja iz stranke.

U finišu kampanje broje se posljednji kilometri.

"Znate, ja kad sam prvi puta rekao da ću se kandidirati za predsjednika i podigao ovako pogled, preda mnom je stajala možda jedna ili dvije osobe. Pa onda idući puta je bilo jedno 50. Sad već tisuće ljudi znaju doći i to je nekako dokaz čovjeku da je u pravu. Drugačije je ovo sve skupa u odnosu na ono što sam radio prije, stvarno u svemu, kaže Škoro.

U nizu političkih poruka i ona da bi pomilovao Tomislava Merčepa - pravomoćno osuđenog za ratni zločin.

"Gospodin Merčep, kao i svaki drugi zatvorenik, ima pravo na pomilovanje nakon što odsluži jedan broj godina svoje kazne", objasnio je Škoro.

Nakon mjeseci obilaska cijele Hrvatske, važan je svaki glas. naporan posao za njegov tim. Mate Mijić, komunikacijski direktor Škorine kampanje kaže da Škoro uivjek sluša savjete. "Škoro kad vas prihvati kao nekog relevantnog apsolutno će poslušat i savjet".

Bilo je puno posla za gotovo 5 tisuća volontera u kampanji!

"Bilo je užitak raditi sa tako predivnim, posebnim, vedrim, veselim ljudima koji su puni nade i entuzijazma. Jedna predivna energija je zračila u ovoj cijeloj priči", tvrdi Kristina Bakula, nacionalna koordinatorica u kampanji Miroslava Škore.

Skup u Vukovaru i posljednji je na putu do cilja - osvojiti Pantovčak.

"Dobra kampanja"

Zastupnica u EU parlamentu Ruža Tomašić daje podršku Škori. Smatra kako je Škorina kampanja dobra. "Iskren je, govori što misli, ne bi mijenjala ništa", ističe.

Tomašić bi voljela vidjeti Škoru u politici, jer je, kaže radio u privatnom sektoru, no vjeruje da će biti predsjednik. Ne bi mu preporučila novu stranku jer kako kaže "imamo Hrvatske suvereniste".

Pomilovanje za Merčepa

Tomašić bi također pomilovala Tomislava Merčepa. "Toliko zločinaca šeta Hrvatskom, a mi onda jednog branitelja koji je zaslužan da još ranije Vukovar i Vinkovci nisu pali, mi držimo njega u zatvoru".

Miroslav Škoro stalno se pribojava krađe glasova, a Tomašić kaže kako zna da su se krali glasovi, no misli da ima dosta ljudi koji će na biračkim mjestima to kontrolirati.Ako bude sumnje u krađu glasova to treba prijaviti nadležnim tijelima, napominje.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr