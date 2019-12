Predsjednički kandidat Miroslav Škoro održao je predizborni skup u Vukovaru.

Priznao je da se osjeća umorno, ali kaže da nikada nije bio sretniji. "Ovako sam bio sretan kada su mi se djeca rodila. Ali je ovo još važnije rođenje, jer je ovo rođenje nove Hrvatske", smatra.

"Kampanja je gotova, mi smo pobijedili. Sve je na našoj strani. Poručujem svima da prestanu vrijeđati mene, moju obitelj. Zaustavit ćemo 20 godina činovnika koji više ne štite hrvatski suverenitet već svoje interese i svoje karijere", kazao je Miroslav Škoro, kandidat na predsjedničkim izborima te se osvrnuo na sučeljavanje na javnoj televiziji.

"To nije bilo sučeljavanje već loša režija podređena jednoj kandidatkinji. To je bio cirkus i ja u tome cirkusu nisam htio sudjelovati. To je bila prevara. Ja nisam lakrdijaš, ja ne diskutiram s onima koji su performeri i improvizatori u kampanji", napominje.

Kaže da je politika ozbiljan posao. "Toliko ozbiljan da se njome ne bi trebali baviti hrvatski političari. Sinoć su pokazali koji je njihov doseg. Govore stvari koje zgroze hrvatsku javnost. Potvrđuju moju teoriju da Hrvatskom vlada objavještajni teror. Govore i priznaju da postoji korupcija u hrvatskoj obavještajnoj zajednici.

O tome nitko ne govori. Imamo predsjednicu koja svaki dan kaže nešto, a onda desetine ljudi, analitičari, moraju demantirati i objašnjavati što je ona htjela reći. Najveća vijest danas je bilo da je ona bila pristojna. Pa zar je to dignitet i ono što treba Hrvatskoj? Zar nam treba takav predsjednik i još pet godina takve vladavine. Ja želim vratiti dignitet toj funkciji", poručio je Škoro sa skupa u Vukovaru.