Američko veleposlanstvo u Hrvatskoj u ponedjeljak je čestitalo Zoranu Milanoviću na pobjedi na predsjedničkim izborima poručivši da je Hrvatska američki saveznik i prijatelj te da se veseli nastavku tog partnerstva i tijekom čitavog Milanovićeva predsjedničkog mandata.

Veleposlanstvo je u čestitci napisalo da je Hrvatska "postojan prijatelj i saveznik SAD-a" te da dvije države crpe snagu iz zajedničkih vrijednosti i predanosti transatlantskoj sigurnosti, ekonomskoj suradnji i diverzifikaciji opskrbe energijom.

"U potpunosti podržavamo hrvatsko predsjedanje Vijećem Europske unije i njezinu predanost euroatlantskoj budućnosti jugoistoka Europe", priopćilo je veleposlanstvo, dodavši i kako je zahvalno na posljednjih pet godina "bliske i produktivne suradnje" s dosadašnjom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović.

Milanoviću je među prvima u nedjelju navečer čestitao i predsjednik Europskog vijeća Charles Michel, bivši belgijski premijer s lijevog centra.

"Vjerujem da će Hrvatska pridonijeti razvoju Europske unije posebice, tijekom prvog predsjedanja Vijećem Europske unije", napisao je u tvitu Michel. (Hina)

