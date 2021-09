Objavljena je animacija koja prikazuje kako se potres koji je pogodio Meksiko širio Sjevernom Amerikom.

Seizmološka služba pri Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu podijelila je videozapis rasprostiranja valova potresa koji je pogodio Meksiko.

Animacija prikazuje kako se potres širio kontinentom prema sjeveru.

"Rasprostiranje valova noćašnjeg M7.0 potresa u Meksiku kroz SAD pogledajte u animaciji IRIS-a. Na ovim udaljenostima (tisuće km) najizraženiji su površinski valovi, a amplitude pomaka usporedive su s debljinom vlasi kose. Saznajte više u njihovim daljnjim objavama", objasnili su o čemu je riječ.

Watch the waves from the M7.0 earthquake in Mexico roll across seismic stations in North America. (THREAD) pic.twitter.com/WcPy1SuN12