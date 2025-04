Kineski državni mediji preplavili su internet videosnimkama koje je stvorila umjetna inteligencija, a prikazuju robote koji plešu i preplašene potrošače, ismijavajući na taj način odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog uvođenja carina koje prijete porastom inflacije i ekonomskim nedaćama za Amerikance.

"Dan oslobođenja, obećao si nam zvijezde. Ali si carinama ubio naše jeftine kineske aute", pjeva ženski robotski glas u videosnimci objavljenoj na internetskoj stranici kineskog CGTN-a, državne televizije na engleskom jeziku. U kadru je i žena koja sjedi za kuhinjskim stolom i netremice gleda u praznu vilicu.

For many Americans, "Liberation Day," hailed by Trump's administration, means shrinking paychecks and rising costs. Tariffs hit, wallets quit: low-income families take the hardest blow. As the market holds its breath, the toll is already undeniable. #LiberationDay #CGTNOpinion pic.twitter.com/RzXFFVHoFg

Isječak traje dvije minute i 42 sekunde i referira se na Trumpovu krilaticu Dan oslobođenja, proglašen 2. travnja, kada je objavio vijest o novim carinama i najavio da će Ameriku ponovno učiniti bogatom. Uz video snimku stoji upozorenje: "Pjesmu je stvorila umjetna inteligencija. Dužnička kriza? 100 posto ljudsko djelo."

Još je jedan video objavljen na platformi X državne novinske agencije Xinhua stvoren uz pomoć umjetne inteligencije. U njemu je prikazan robot po imenu TARIFF koji se radije samouništi nego da slijedi naredbe svog kreatora visokih carina koje sa sobom nose "trgovinske ratove i nemire".

This is the story of T.A.R.I.F.F., an #AIGC sci-fi thriller about the relentless weaponization of #Tariffs by the United States, and the psychological journey of a humanoid🤖️ towards its eventual self-destruction. Please watch: pic.twitter.com/JkA0JSLmFI