Nakon 23 dana u ruševinama u Turskoj, ispod hrpe betona i građevinskog otpada u blizini Antakye, spašen je pas.

Potresi koji su početkom veljače pogodili Tursku i Siriju usmrtili su više od 50.000 ljudi. Taj crni broj postat će i veći, a mnoge se još uvijek smatra nestalima.

Da će biti nađeni živi, teško je čak i nadati se, ali pokazalo se i ranije da su čuda ponekad moguća, a svaki spašen život je razlog za radost i zalog za budućnost.

Bilo je tako i kada je 23 dana nakon razornog potresa iz hrpetine betona i krhotina u blizini Antakye u provinciji Hatay spašen Alex, mladi haski.

Dog rescued after spending 23 days under rubble of Turkey earthquake



The pooch, a husky named Alex, was pulled out from the piles of concrete and building debris near Antakya in the Hatay province of Turkey, according to local media reports pic.twitter.com/gBGSNEgRly