Navijači su na istanbulskom stadionu nakratko prekinuli nogometnu utakmicu kako bi na teren ubacili tisuće plišanih igračaka.

Tijekom nogometne utakmice turske Super lige 26. veljače između klubova Bešiktaš i Antalyaspor tisuće navijača bacilo je na teren plišane igračke i izazvalo prekid utakmice.

Plišanci su počeli letjeti nakon prijeđenih 4:17 minuta utakmice i vrlo brzo su prekrili dio terena u Vodafone Parku u Istanbulu.

During the match between #besiktas vs #Antalyaspor, in Turkey, Istanbul stadium, football fans throw down the toys on the field to collect for the children in the earthquake zone. #turkeyearthquake2023 #Syria_earthquake #humanitywithheart pic.twitter.com/zdhWX23jdy