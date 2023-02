Turska aviokompanija Turkish airlines potražnim je psima koji su pomagali unesrećenima nakon razornog potresa omogućila putovanje u avionu poslovnom klasom.

Fotografija psa tijekom leta proširila se društvenim mrežama.

Well done,Turkish Airlines. They did not allow rescue dogs to travel back to their home countries in the baggage hold. They returned home in Turkish Airlines first class seats. pic.twitter.com/wb3BVRSIkX