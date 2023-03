Potres magnitude 6,4 pogodio je Argentinu u srijedu, prema podacima Europskog mediteranskog seizmološkog centra (EMSC).

Argentinu je pogodio potres jačine 6,4 po Richteru, a osjetio se i u Čileu.

Potres je zabilježen na dubini od 220 kilometara, javlja Europski mediteranski seizmološki centar (EMSC), a epicentar je bio u Andama.



Osjetio se i u Čileu, a najbliže epicentru je argentinski grad San Salvador de Jujuy.

