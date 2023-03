Potres jačine 6,7 po Richteru pogodio je otočko područje Ekvadora u subotu.

Američki centar za geološka istraživanja izvijestio je da je potres magnitude 6,7 pogodio pokrajinu Guayas, a središte je bilo nekih 80 kilometara južno od Guayaquila. Vlasti su kazale da nije vjerojatno da će potres uzrokovati cunami.

U snažnom potresu koji je pogodio područje drugog najvećeg grada Ekvadora, poginulo je najmanje šestero ljudi. Među njima je bila i beba.

🚨#UPDATE: Damage in Cuenca after the strong earthquake in #Ecuador. pic.twitter.com/7kkA7FnqaG