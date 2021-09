U trenutcima dok je snažan potres magnitude 7 prema Richteru tresao Meksiko, nebo je obasjavala neobična svjetlost nalik munjama.

Snažan potres jačine 7 stupnjeva pogodio je u srijedu ujutro Meksiko, a dok se tlo treslo istovremeno je nebo nad Acapulcom obasjano neobičnim svjetlom nalik munjama.

Triboluminescence on the sky in Mexico City during the recent #earthquake #sismo. The scientific explanation is that some matter may generate light after being rubbed or crushed.Acapulco #earthquake

