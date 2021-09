Potres magnitude 7 pogodio je u srijedu područje 11 milja (17 kilometara) sjeveroistočno od Acapulca u meksičkoj saveznoj državi Guerrero, izvijestila je američka geološka služba USGS.

Izazvao je trešnju građevina, a stanovnici su istrčali na ulice.

Prema izvještaju civilne zaštite, potres je uzrokovao odrone kamenja i klizišta koja su pala na ceste. Prema izjavama svjedoka, oštetio je i građevine u Acapulcu.

Gradonačelnica Mexica Claudia Sheinbaum kazala je da u glavnom gradu te države za sada nema dojava o velikim štetama.

Magnituda potresa prvo je bila izmjerena na 7.4, a USGS je izvijestio da se radilo vrlo plitkom potresu na 12,5 kilometara ispod zemljine površine, što je povećalo efekt trešnje.

Na snimci objavljenoj na društvenim mrežama vidi se kako je u trenutku potresa Acapulco ostao u mraku.

Webcam records as Acapulco is impacted by an earthquake before 9pm local time this evening.



Power outages are immediately visible.



Timestamp matches reporting by USGS, which now estimates the magnitude of the quake at 7.0. https://t.co/ERe7wMZLZo (Via @webcamsdemexico.) pic.twitter.com/nw95fiXogU