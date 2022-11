Najmanje 46 ljudi poginulo je, a stotine su ozlijeđene u potresu magnitude 5,6 stupnjeva po Richteru koji se u ponedjeljak dogodio na indonezijskom otoku Javi, zatresavši i nebodere u Jakarti.

Najmanje 46 ljudi je poginulo, a 700 ih je ozlijeđeno u potresu koji je pogodio zapadnu Javu u blizini grada Cianjur.

"U regionalnoj bolnici Cianjur ima 46 mrtvih i oko 700 ozlijeđenih. Mnogi su ozlijeđeni u urušavanju zgrada", rekao je šef Nacionalne agencije za ublažavanje katastrofa Suharyanto za AP.

Epicentar je bio oko 75 kilometara jugoistočno od Jakarte, na dubini od 10 kilometara, objavio je meteorološki i geofizički zavod BMKG te dodao da nema opasnosti od tsunamija.

Potres se nekoliko sekundi osjetio u indonezijskoj prijestolnici Jakarti u ponedjeljak.

