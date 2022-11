Prema prvim informacijama potres magnitude 5.5 dogodio se 64 km sjeverozapadno od ljetovališta Fri na otoku Kasosu

Potres magnitude 5.5 u ponedjeljak rano ujutro pogodio je Kretu objavio je Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Prema prvim informacijama potres je bio na dubini od 80 kilometara.

Američki geološki zavod (USGS) javio je da se potres magntude 5.5 dogodio 64 km sjeverozapadno od ljetovališta Fri na otoku Kasosu.

Također, za sada nije poznato je li potres prouzročio stradanja ljudi.

