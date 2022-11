Ponovno je zabilježen potres u Italiji magnitude 4,3 po Richteru.

Blizu talijanske obale ponovno je zabilježen potres. EMSC je objavio da je novi potres magnitude 4.3 pogodio Italiju. Epicentar potresa je oko 61 kilometar istočno od Riminija, na 10 kilometara dubine.

⚠Preliminary info: #earthquake (#terremoto) about 30 km NE of #Rimini (#Italy) 1 min ago (local time 21:41:06)❗MAGNITUDE NOT AVAILABLE YET❗Updates at:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/5MxGcfOuCX