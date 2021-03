Područje Novog Zelanda tijekom četvrtka je pogodio niz jakih potresa. Na društvenim mrežama su se pojavile snimke podrhtavanja tla koje lede krv u žilama.

Najjači zabilježen je magnitude 8,1 po Richteru u 8:28 sati po lokalnom vremenu. Epicentar tog potresa je na novozelandskom otoku Kermadec, na dubini od 10 kilometara.

EMSC je ranije javio da je magnituda potresa bila 7,9 po Richteru, no novozelandska Nacionalna agencija za hitna stanja objavila je da se radi o magnitudi 8,1 po Richteru.

🚨 Sirens activated around New Zealand coasts as evacuation is ordered due to tsunami alert issued after strong 8.0 magnitude earthquake. pic.twitter.com/EYZ1gt4bsv — BreakinNewz (@BreakinNewz01) March 4, 2021

Društvenim mrežama šire se snimke potresa koje neće ostaviti ravnodušnima ni one najhrabrije. Podrhtavanje tla i snažni potresi nastavljaju se i dalje.

#BREAKING | Evacuating to higher ground in American Samoa (Utulei) due to Tsunami warning & 7.3 magnitude earthquake (N of New Zealand). First wave expected at 10:19 AM AST 🌊 🇦🇸 🚨 #Weather #TsunamiWarning #Earthquake pic.twitter.com/Kxgiis3jp6 pic.twitter.com/vkCMIuZAFd — BTFKNEWS (@btfknews) March 4, 2021

Oglašena je opasnost od tsunamija koja će trajati satima. Ljudi su pobjegli u zaleđe otoka.

Snažan potres magnitude 7,3 po Richteru pogodio je obalu Novog Zelanda u 2:27 po lokalnom vremenu.

Stanovništvo pogođenog područja probudilo se uz ljuljanje kreveta. Izdano je upozorenje na opasnost od tsunamija.