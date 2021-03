Snažan potres magnitude 7,3 po Richteru pogodio je obalu Novog Zelanda. Izdano je upozorenje zbog opasnosti od tsunamija.

Snažan potres pogodio je obalu Novog Zelanda u 2:27 po lokalnom vremenu. Stanovništvo pogođenog područja probudilo se uz ljuljanje kreveta. Izdano je upozorenje na opasnost od tsunamija.

Epicentar potresa bio je na oko 180 kilometara sjeveroistočno od Gisbornea, na dubini od 10 kilometara.

Novozelanđanima na obali Sjevernog otoka rečeno je da bježe u unutrašnjost ili u predjele na višoj nadmorskoj visini zbog opasnosti od tsunamija.

Anyone near the coast who felt a LONG or STRONG quake should MOVE IMMEDIATELY to the nearest high ground, or as far inland as you can #EQNZ