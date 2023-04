Posebno je emotivno i tužno u turskim, potresom opustošenim regijama. Pogođeno područje posjetila je reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac.

Bajram pod šatorom - tako su u subotu molili mnogi u potresom pogođenim krajevima u Turskoj.

"Ovaj je Bajram drugačiji nego inače, puno je ljudi poginulo u potresu, mnogi su izgubili najmilije. Ovo je tužan Bajram", kazao je imam Uzeyir.

Potres je ozbiljno oštetio mnoge džamije, a neke su i gotovo potpuno srušene.

Među njima je, nažalost, Habibi Neccar. To je jedna od najstarijih džamija u cijeloj Anatoliji. Datira još iz 7. stoljeća. Tijekom povijesti je nekoliko puta bila srušena i svaki bi se put obnovila. Svi se nadaju da će tako biti i ovoga puta.

"Ovo nije Bajram, toliko je ljudi umrlo, dio tvoje obitelji, dio tvog života. Bez njih je tužno, jako tužno. Ne želim proći ulicom, gledati što je ostalo od grada. Hodam i fokusirana sam samo na ono što moram napraviti, na volontiranje, na ono što mogu učiniti za ljude. Ne želim nikome da se tako osjeća", kazala je Dilay Duman Gezi.

Nakon molitve - vrijeme za obitelj

Nakon molitve vrijeme je za obitelj. I za one žive, i za one koji više nisu tu. U bajramsko vrijeme tradicionalno se obilaze i grobovi preminulih. Ove godine u Hatayu to ima posve novu dimenziju jer neke su rane još presvježe.

Nimet Yeniocak priprema omiljeno jelo svoje obitelji - čukulak. U ovakvim okolnostima, kaže, nije lako pripremati slavlje.

"Sve sam namirnice kupila još prije potresa, ali zbog svega ih jednostavno nisam imala volje napraviti. Do danas", navodi.

Nemaju mnogo, ali sve što imaju rado dijele. Bez pomoći dobrih ljudi ovaj bi dan bio još teži. Oni koji mogu pomažu koliko god mogu. U malenoj džamiji koja je preživjela potres Suleyman Nazik donirao je sve potrebno da se održi pravi Bajram.

"Ovakve nas stvari još zbližavaju. Doći će cijelo selo", rekao je. Pripreme traju od jutra. Bez obzira na sve, Bajram treba proslaviti.

Ekipa Dnevnika Nove TV na jednoj proslavi Bajrama

Barbara Štrbac bila je prisutna na jednoj proslavi.

"Bajram je zajedništvo, okupljanje obitelji i prijatelja. Barem su to postali. Posjetila sam zajednički obrok stotina volontera koji danima pomažu u Hatayu i lokalnom stanovništvu", izvijestila je.

"Oni svi dijele jednaki obrok. To je poanta Bajrama, da su svi jednaki - i oni najbogatiji i oni najsiromašniji. Svi oni imaju isti obrok, svi dijele isti stol", dodala je Štrbac.

"Jedna od organizacija koje pomažu daje psihološku pomoć za sve stradale. Kažu da su upravo ovakvi događaji ono što je ljudima u ovom trenutku najpotrebnije - barem da se na jedan dan osjete kao da se sve vratilo u normalu", zaključila je Štrbac.

