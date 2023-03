Turska se bori s posljedicama razornog potresa magnitude 7.8 na jugoistoku zemlje, u kojem je poginulo gotovo 50 tisuća ljudi. No u Istanbulu, najvećem i najmnogoljudnijem turskom gradu, sve je veći pritisak na vlasti da se pripreme za mogućnost još jedne prirodne katastrofe nezamislivih razmjera.

"Izgledi za Istanbul nisu dobri. Uopće nije dobro", rekao je Celal Sengor, jedan od najistaknutijih turskih geoznanstvenika. "Ako se u idućih dvadeset godina u Istanbulu ne dogodi veliki potres, svi ćemo biti jako iznenađeni. Tako je blizu. To je samo vjerojatnost, ali vjerojatnost je velika", naglasio je Sengor za CNN.

S dvije ključne rasjedne linije u svojoj blizini, sjevernoanatolijskom i istočnoanatolijskom, Turska je jedno od seizmički najaktivnijih područja na svijetu. To je geološka stvarnost koja je pojačala zabrinutost oko pripremljenosti Istanbula za potres.

Nekada glavni grad Bizantskog i Otomanskog Carstva, Istanbul je gusto naseljen grad s oko 16 milijuna stanovnika. Leži blizu sjevernoanatolijskog rasjeda, koji prolazi unutar 20 kilometara od Istanbula i kroz Mramorno more.

VIDEO 60 sekundi užasa: Potres diže aute, snimljena i tajanstvena ljubičasta svjetlost

Povijesno gledano, rasjed je doveo do nekoliko katastrofalnih potresa, uključujući onaj magnitude 7,6 koji je pogodio obližnji grad Izmit 1999. usmrtivši više od 17 tisuća ljudi i raselivši oko pola milijuna drugih.

Stručnjaci procjenjuju da bi još jedan potres preko sjevernoanatolijskog rasjeda mogao dosegnuti magnitudu između 7,2 i 7,8, s razornim posljedicama za Istanbul. Vrijeme takvog potresa, međutim, nemoguće je predvidjeti.

"Možemo predvidjeti da će se potres te magnitude uskoro dogoditi, ali to je najbolje što možemo učiniti. Nema šanse da to predvidite", kazao je Sengor CNN-u.

Turkey's grand regeneration project aims towards one thing -- preparing for the next big earthquake. @NadaaBashir reports on the thousands of buildings in Istanbul that have been placed in 'high-risk' categories. pic.twitter.com/ELZ9mVdaNl