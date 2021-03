Tog nedjeljnog jutra, 22. ožujka 2020., u Petrovoj bolnici dogodilo se čudo. Nakon što je Zagreb pogodio prvi potres, bilo je jasno da zgrada nije sigurna i da trudnice, rodilje, ali i bebe nedonoščad moraju hitno otići iz zgrade. Provjereno donosi rekonstrukciju događaja iz Petrove bolnice.

Nakon što je razoran potres pogodio Zagreb, trudnice, rodilje i bebe bile su prisiljene napustiti Petrovu bolnicu. Ali gdje su mogli otići? Vani je bilo hladno, a bebe su u inkubatorima na temperaturi od 37 stupnjeva. Da njihova nesreća bude veća, to je jutro u Zagrebu počeo padati i snijeg. Nekome je tada sinula ideja: smjestit će ih u portirsku kućicu. To je jedino mjesto koje je daleko od zgrade, pa je sigurno ako se ona počne urušavati, a istovremeno je i grijano.

Ubrzo je počela akcija spašavanja. 26 beba palčića dežurna je liječnica ručno intubirala jednog po jednog. Sestre su ih potom zamatale u deke, pokrove inkubatora i trčale s njima van. U kućici od nekoliko kvadrata bilo je kao u mravinjaku. 26 beba i tko zna koliko sestara i liječnika. Izlazili su i ulazili na smjene jer su im ručno morali upuhivati svaki udisaj, od kojih je svaki doslovno bio borba za život.

Najmanja među palčićima bila je malena Elena teška 590 grama, a najmlađi je bio maleni Toma, rođen nekoliko sati prije potresa. Njih su dvoje bili u jedinom inkubatoru koji su uspjeli iznijeti iz bolnice u dvorište. Tamo su proveli nekoliko sati punih neizvjesnosti, straha i brige.

Provjereno je rekonstruiralo te trenutke, od 6:25 tog nedjeljnog jutra pa sve do odluke da se bebe palčići sele u bolnicu u Dubravi. Čudesna je to priča o liječnicima i sestrama Petrove bolnice, istinskim herojima i o majkama čija su se djeca to jutro borila za život. Cijelu rekonstrukciju možete pogledati u priloženom videu.

