Devet dana nakon razornog potresa u Turskoj se još događaju čuda. Spasioci iz ruševina i dalje izvlače preživjele. Ali sve je više žrtava. Više o stanju u Turskoj zna reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac, koja je sa snimateljem Mišom Maodušom bila u toj zemlji odmah drugi dan nakon potresa.

Prema posljednjim podacima broj stradalih u Turskoj i Siriji premašio je 41 tisuću. Reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac i snimatelj Mišo Maoduš bili su u Turskoj već drugi dan nakon potresa.

Na pitanje jesu li je iznenadili razmjeri ove katastrofe Štrbac je kazala: "Još dok smo putovali, dok smo se pokušavali probiti do tog potresom razorenog područja gledali smo vijesti i informacije na internetu, pokušavate doznati sve da biste stekli dojam o tome gdje idete, ali ništa vas ne može pripremiti na ono što smo tamo zatekli. Kada vam kažu da je cijeli grad razoren, ne shvaćate to možda doslovno. Ali ovoga puta - to je zaista doslovno.

U Hatayu primjerice, gdje smo mi proveli najviše vremena, nema gotovo niti jedne kuće koja je ostala čitava. Prošli smo gotovo cijeli grad, od središta do raznih četvrti, gdje smo snimali i gdje smo pratili naše potražne timove. Mislim da sam možda vidjela dvije kuće koje barem izvana izgledaju čitavo. Naši potražni timovi i inženjeri koji su bili s njima rekli su mi da su vidjeli samo jednu kuću koja je i izvana i iznutra bila čitava. To izgleda doista strašno jer vidite da u nekom skorom razdoblju teško da će se tu moći održati neki normalan život.

Čudesno spašavanje u Turskoj: Dvije žene izvučene ispod ruševina. Stiže novi veliki problem - "Očekujemo epidemije..."

To će sve biti teško i raščistiti, a upitno je i hoće li grad moći funkcionirati. Ovo je bio jedan od najzahjevnijih terena na kojima sam bila. Imala sam tu sreću da sam bila s kolegom Mišom Maodušom, bili smo zaista dobar tim, to je nužno na takvom terenu, da bismo uspjeli prenijeti što se tamo događa. Nadam se da smo u tome uspjeli."

I devet dana od potresa potraga za preživjelima još traje.

"Spasioci i obitelji ne gube nadu, to je ljudski, ali nažalost sve je manje realno da će se pronaći netko živ. Stižu takve vijesti, ali to su čuda, čuda koja se događaju. Na te sve silne srušene zgrade pronađe se možda jedan ili dva na dan, a to će se još smanjiti.

Par poginuo zagrljen u krevetu, našli ih ispod betonske ploče: "Nisu imali vremena ni ustati"

Čudesna priča: Dima i njezino novorođenče dva puta spašeni iz ruševina u tri dana

Ono na što je sada nužno staviti naglasak jest briga o onima koji su preživjeli. Ti su ljudi gladni, svjedočili smo tomu na terenu. Davali smo im neke zalihe koje smo sebi ponijeli, ne možeš drugačije kad vidiš ljude, djecu koji su gladni. Pomoć nije još došla do svih kojima to treba. Kad je katastrofa tolikih razmjera, pomoć jednostavno ne može doći do svih, tim više jer se većina ljudi ne želi pomaknuti od svojih ruševina, jer se nadaju ako oni budu tamo, da će prije dozvati nekog od potražnih timova, kojih isto nedostaje i koji ne mogu doći do svih.

Oni se nadaju da će oni doći upravo do njihove kuće, da pokušaju vidjeti ima li ispod ruševina nade da je netko njihov preživio, ili barem da se izvuku njihova mrtva tijela", rekla je Barbara Štrbac.



