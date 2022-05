Novi potres jačine 3,8 prema Richteru prodrmao je tlo u BiH.

EMSC-ova aplikacija za praćenje potresa javila je o novom podrhtavanju u Bosni i Hercegovini. Potres je bio jačine 3,8 prema Richteru u blizini Zenice.

Korisnici su odmah prijavili svoja svjedočanstva na aplikaciji.

🔔#Earthquake (#zemljotres) M3.8 occurred 30 km NE of #Vitez (Bosnia & Herzegovina) 5 min ago (local time 11:40:41). More info at:

