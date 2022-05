Žene u zagrebačkom naselju Trešnjevka mogu barem malo odahnuti. Napokon je uhvaćen ''Fantom s Trešnjevke'' koji je nekoliko godina svojim jezivim pohodima sijao strah u inače mirnom kvartu u hrvatskoj metropoli.

Dojave o muškarcu koji se čudno ponaša: viri kroz prozore i penje se na ogradu, zagrebačka policija dobivala je nekoliko godina i intervenirala, no bez uspjeha. Sve do ovoga ponedjeljka.



Jedan građanin uočio je 2. svibnja oko 22:10 u Ivanečkoj ulici na Trešnjevci osobu u dvorištu koja gleda kroz prozore kuće i odmah nazvao policiju.



Do trenutka kad su policajci stigli muškarac je već bio pobjegao, ali temeljem korisnih informacija koje su žurno prikupljene policajci s Trešnjevke krenuli su u potragu. Brzo su uočili moguću traženu osobu i doveli je u službene prostorije.

Kroz kriminalističko istraživanje utvrdili su da je 41-godišnjak osoba koja se dovodi u vezu s počinjenjem kaznenog djela ''Nametljivo ponašanje'' na štetu 24-godišnjakinje, priopćila je zagrebačka policija.



Naime, sumnja se da ju je od početka travnja do polovice srpnja 2020. godine ustrajno, u više navrata pratio i uhodio, pokušavajući s njom uspostaviti kontakt, koji je žena jasno odbijala.



Muškarca to, međutim, nije spriječilo da je suprotno njezinoj volji dočekuje ispred posla i biciklom se vozi pored nje sve do njezine kuće. Sve to izazivalo je kod žene tjeskobu i strah za vlastitu sigurnost.



Osumnjičeni je i ove godine, točnije od sredine ožujka pa sve do uhićenja, nastavio s gotovo identičnim protupravnim ponašanjem nastavljajući izazivati strah kod 24-godišnjakinje.



Kroz provedeno kriminalističko istraživanje trešnjevački policajci došli su do još korisnih saznanja. Naime, 41-godišnjak se u proteklom razdoblju ponašao i društveno neprihvatljivo zalazeći u dvorišta obiteljskih kuća i zagledavajući kroz prozore. No time, kažu u policiji, nije napravio kazneno djelo i prekršaj.



Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu.

Muškarca su građani zbog učestalog neprihvatljivog i nadasve neobičnog ponašanja prozvali ''Fantomom s Trešnjevke'', a o cijelom su slučaju izvještavali i Dnevnik Nove TV te DNEVNIK.hr, koji je čak objavio i nekoliko videosnimki muškarca kojega je policiji prijavila jedna od žena na čiji se balkon penjao i virio joj kroz prozor.



Građanin koji je ovoga ponedjeljka policiji dojavio za sumnjivca nakon njegova uhićenja pohvalio je zagrebačku policiju.



''Šetajući Ivanečkom ulicom na Trešnjevci uočili smo tu osobu u dvorištu kuće... Kada smo počeli vikati na njega, ostavio je bicikl i ispao mu je mobitel, a mi smo pozvali policiju. Moram napomenuti da je iz iste kuće kasnije izašla malodobna osoba koju je očito gledao kroz prozor kuće'', opisao je građanin, koji je istaknuo da su se na ''poziv odazvala dva mlada policijska službenika koja su jako profesionalno pristupila cijelom slučaju i koja su imala vremena saslušati cijeli događaj''.



''Podijelio sam s njima sve već ranije dostavljene informacije o toj osobi, kao i to gdje se možda nalazi, da bi nakon dva sata dobio poziv da je navedena osoba privedena'', napisao je građanin i zahvalio ''dečkima'' na trudu i zalaganju uz zaključak da je zbog njih te noći mirno spavao.