Ako "državu" shvaćamo kao volju nacije, sposobnu da djeluje učinkovito i u normalnoj i u izvanrednoj situaciji, onda svim državnim činovnicima možemo jasno poručiti, mi vas plaćamo, gdje su rezultati? Svjesni smo činjenice da se kuća ne može izgraditi preko noći, ali od zagrebačkog potresa je prošlo više od 600 noći, od petrinjskog gotovo 330 noći, a ljudi još nemaju krov nad glavom.

Reporterka Dnevnika Nove TV Matea Ćorić uživo se javila s Banovine gdje je razgovarala sa ljudima koji još moraju živjeti u kontejnerima. Reporterka se pita ima li smisla govoriti od danima i noćima kad se ništa nije pomaklo s mrtve točke.

Ljudi i dalje žive u kontejnerima. "Bili smo ovdje 29. 12. Vidjela sam kako su ljudi u tren oka izgubili sve. Vidjela sam tu bol u očima, no žalosno je da ta bol nije ništa manja. Dapače ona je veća. Zašto? Kada političari govore o efikasnosti mi ćemo im samo pokazati ove kontejnere. Ovdje će još jednu zimu dočekati i Zagrepčani i ljudi u Banovini", izvijestila je reporterka koja je razgovarala i sa stanarkom jednog kontejnera u Petrinji Elvirom Šunjić.

Majka petero djece kaže kako nema poruku za vladajuće jer: "ovdje očito od obnove neće biti ništa. Ako će biti obnove, možda političarima džepovi, ali Banovina i potresom pogođena područja zasigurno neće".

Političari govore o efikasnosti, a Ćorić je pitala Šunjić osjeća li se ta efikasnost na terenu.

"Na potresom pogođenom području definitivno ne. Jedino što vide ljudi koji su ogorčeni na državu, na Vladu, na cijelokupnu situaciju. Znači, vide avione koji letaju, na što su dani novci bezveze, a ljudi su po kontejnerima. Jedva da jesti imaju", kaže Šunjić koja u kontejneru živi s petero djece.

"Još malo ćemo izdržati. Ali opet, ne zahvaljujući našoj državi, jer zbog naše države već bi davnih dana napustili Hrvatsku da nam nije stranih donatora, ali i tu država zavlači", kaže Šunjić i ističe da je već bila spremna napustiti Hrvatsku i otići kod supruga u Beč da se nisu javili strani donatori.

"Obnovili su nam kuću. Faza je da ćemo biti u svojoj kući do 1. mjeseca", kazala je.

Ćorić je zaključila kako se političari razbacuju brojkama, ali brojka koja se najviše vidi na terenu je nula. "Nula je obnovljenih crvenih kuća. Nula je obnovljenih crvenih zgrada. Ono što je sramotno je da je Hrvatska dio EU, a ne može osigurati ono najosnovnije, a to je krov nad glavom, a to je minimum koji bi trebali osigurati jer su za to u konačnici plaćeni", rekla je Ćorić.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr