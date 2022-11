Italija je u srijedu u 13:10 zabilježila novi jači potres. Magnituda je bila 4,0 po Richteru.

Novi jači potres pogodio je Italiju u srijedu u 13:10.

Lokalni seizmolozi zabilježili su podrhtavanje tla i potres magnitude 4,0 u središnjoj Italiji 52 kilometra od Riminija, na dubini od dva kilometra.

Još uvijek nema izvještaja o mogućoj šteti.

Ovaj potres dogodio se nekoliko sati nakon što je na tom području u 7 sati ujutro zabilježen snažan potres od 5,7 stupnjeva po Richteru.

Potres, čiji je epicentar bio na 10 kilometara dubine, osjetili su i građani u Hrvatskoj. Podrhtavanje je trajalo punih 40 sekundi.

Nakon prvog potresa uslijedio je niz manjih. Corriere della sera izvještava o čak dvadesetak potresa magnitude od 2,0 do 4,0 stupnja, koji su zatim zabilježeni na tom istom području.

