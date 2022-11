Do potresa je došlo u 7:07, i to 67 kilometara od obalnog grada Riminija, a osjetio se i u Hrvatskoj, Sloveniji i Bosni i Hercegovini.

U srijedu ujutro oko 7 sati došlo do potresa u središnjoj Italiji, magnitude 5,7 po Richteru.

Do potresa je došlo u 7:07, i to 67 kilometara od obalnog grada Riminija, izvijestio je Euromediteranski seizmološki centar, a potres su osjetili i građani u Hrvatskoj.

Epicentar potresa bio je na 10 kilometara dubine.

Nakon toga uslijedio je niz slabijih popratnih devet potresa jačine od 3,1 do 4,0. Na području Ancone zasad su prijavljene pukotine u zidovima, a klinika Villa Igea je evakuirana. Bilo je i izvješća o blokiranim dizalima i krhotinama koje su padale. U međuvremenu su mnogi izašli na ulice, toliki je strah zavladao među stanovništvom.

Željeznički promet obustavljen je iz predostrožnosti u blizini Ancone zbog sumnje na oštećenje tračnica. Škole su zatvorene.

