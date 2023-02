Čudesni bljeskovi koji su osvjetlili nebo iznad Turske u vrijeme razornog potresa ponovno su pokrenuli polemiku o čemu se točno radi.

U trenutku kada je jug Turske zatresao snažan potres magnitude 7,8 na nebu su se pojavile munje, a neki od bljesaka zabilježeni su i na videima koji su snimljeni tijekom potresa.

Taj fenomen naziva se "svjetla potresa", a znanstvenici nisu sigurni zašto se to događa. Neki smatraju da se munje pojavljuju ako je u blizini veliki rasjed, dok drugi kažu kako se radi o električnom luku uzrokovanom podrhtavanjem električnih vodova.

Profesor Friedemann Freud, jedan od koautora studije o tim čudnim svjetlima, kazao je jednom prigodom za National Geographic kako postoji sasvim racionalno objašnjenje te pojave.

Tvrdi da do svjetlosnih bljeskova dolazi zbog električnih svojstava stijena na tlu. Podrhtavanje tla oslobađa električne naboje iz stijena, koje odašilju plavu i zelenu svjetlost prema nebu uslijed potresa.

No, neki drugi stručnjaci za geologiju smatraju kako ta svjetlost nema nikakve veze sa zemljom, već tvrde kako je riječ o malim eksplozijama koje dolaze iz generatora i drugih energetskih sustava koje se onda mogu vidjeti na noćnom nebu, piše Independent.

Pogledajte snimku munja koje su se pojavile otprilike u isto vrijeme kad i potres u Turskoj.

