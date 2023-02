Katastrofalan potres jačine 7,8 pogodio je Tursku i Siriju, a dogodio se u 4:17 ujutro po lokalnom vremenu na dubini od približno 17,9 kilometara, prema američkom seizmološkom zavodu USGS. Naknadna podrhtavanja ne prestaju. Broj mrtvih i ozlijeđenih broji se u stotinama i tisućama, a raste gotovo iz minute u minutu.

Epicentar potresa magnitude 7,8 po Richteru koji je u ponedjeljak pogodio središnju Tursku i sjeverozapadni dio Sirije bio je u okrugu Pazarcik, u pokrajini Kahramanmaras na jugoistoku Turske, oko 60 kilometara zračne linije od sirijske granice, a osjetio se i na Cipru i u Libanonu.

Mnogi stručnjaci smatraju da bi ovo mogao biti najsnažniji zabilježeni potres u Turskoj. Stephen Hicks, seizmolog sa Sveučilišta u Londonu, podsjetio je da je prethodni najjači potres, također magnitude 7,8, pogodio sjeveroistočnu Tursku u prosincu 1939. i ubio 30.000 ljudi.

Raed Ahmed, voditelj sirijskog Nacionalnog centra za potrese, rekao je da je ovo najjači potres ikada zabilježen u povijesti centra, koji je osnovan 1995.

Na snimci se vidi širenje seizmičkih valova nakon katastrofalnog potresa koje su zabilježili seizmografi u Europi, pa tako i oni u Hrvatskoj.

Seismic waves from the M7.8 (USGS) earthquake in Southern Turkey crossing Europe. Each dot is a seismic station. (GMV) https://t.co/6cY0RObbXv pic.twitter.com/SHbdkxQXzD